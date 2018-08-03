Суд в Магадане оштрафовал двух жителей города за критику мэра в мессенджере WhatsApp

Каждый из них должен будет заплатить по 15 тысяч рублей. Как говорят следователи, оба они признали свою вину и в письменной форме извинились перед градоначальником.

В итоге уголовное дело об оскорблении представителя власти было закрыто.

Ещё во время расследования, как писало РБК, полицейские конфисковали у обоих подозреваемых телефоны. Их соратники считают, что уголовное преследование было связано с митингами за возврат прямых выборов мэра.