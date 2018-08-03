Суд в Магадане оштрафовал двух жителей города за критику мэра в мессенджере WhatsApp
Каждый из них должен будет заплатить по 15 тысяч рублей. Как говорят следователи, оба они признали свою вину и в письменной форме извинились перед градоначальником.
В итоге уголовное дело об оскорблении представителя власти было закрыто.
Ещё во время расследования, как писало РБК, полицейские конфисковали у обоих подозреваемых телефоны. Их соратники считают, что уголовное преследование было связано с митингами за возврат прямых выборов мэра.
Комментарии4
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sadda 03 августа 2018 | 12:36
На святое посягнули, на святое..... Коррупция наше фсё!!!
olegleon 03 августа 2018 | 12:38
так "критиковали" или "оскорбляли"? это же разные вещи.
и как следователи узнали о чём они между собой переписывались в Вотсапе?
nowyrusic 03 августа 2018 | 12:46
olegleon: В Магадане суд оштрафовал местных жителей за оскорбление мэра в открытой группе в WhatsApp
Управление Следственного комитета по Магаданской области закрыло уголовное дело против двух жителей Магадана, обвинявшихся в оскорблении мэра города в открытых группах мессенджера WhatsApp (ст. 319 УК), сообщается на сайте ведомства. После того, как те признали вину и письменно извинились перед мэром, мировой судья оштрафовал каждого на 15 тысяч рублей.
Зимой, согласно сообщению на сайте СК, они опубликовали «оскорбления мэра города… в неприличной форме» в группах «мэру-отставку» и «Снежные дороги Магадана».
Как сообщали магаданские активисты РБК, оба фигуранта дела, Наталья Писаренко и Василий Коняхин, состояли в группе движения «За возврат прямых выборов мэра». В марте у них прошли обыски, во время которых полицейские изъяли у них телефоны, а их самих называли «предателями родины».
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А вы тут Путина критикуете, кто вы?
liliyask 03 августа 2018 | 12:47
оскорбление чувств верующих...