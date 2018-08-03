Генпрокуратура проведет анализ жалоб на нарушение в российских колониях

Этого потребовал от подчиненных глава ведомства Юрий Чайка. Он назвал неэффективной нынешнюю работу прокуроров в этой сфере. Также Чайка потребовал при наличии оснований возбуждать уголовные дела против виновных должностных лиц. По его словам, та обстановка, что сложилась в учреждениях тюремного ведомства, требует немедленного прокурорского вмешательства.