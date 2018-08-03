Тела погибших в Центральноафриканской республике журналистов должны привезти в Россию в ночь на воскресенье
Этим вечером их отправят из республики во Францию, а чуть позже – рейсом Париж-Москва, — рассказали агентству Этим вечером их отправят из республики во Францию, а чуть позже – рейсом Париж-Москва в российском посольстве в Банги. В то же время, там пока не знают, когда в регион приедут российские следователи. Пока что дипмиссия контактирует с местными властями для получения информации по расследованиям. Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты неизвестными, когда приехали в Центральноафриканскую республику снимать фильм о частной военной компании Вагнера.
Комментарии6
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olegleon 03 августа 2018 | 12:33
молодцы эховцы. рассказали всё и не упомянули фамилию Ходорковский.
т.е. поездку туда он оплатил, а обратно платить не хочет?
ostapbey 03 августа 2018 | 12:36
olegleon: ты жив?? Как я рад за тебя,а то тут слух полел что пожилая жительница Екатеринбурга выкинула на детскую площадку мумию своего мужа, который скончался несколько месяцев назад. Останки пенсионера нашли во дворе дома № 112 по улице Куйбышева. Об этом сообщили в городском УМВД. По словам очевидцев, старушка волоком на халате вытащила на улицу мумифицированное тело супруга...
Дольше супруги жить будешь..
Даже..
ostapbey 03 августа 2018 | 12:33
А вот на приуралье трупы не хоронят.. а пенсию гребут лопатой покойника..
Даже.
noxepy_7_40_ 03 августа 2018 | 12:39
ostapbey: А в Америке негров линчуют, точно?
ostapbey 03 августа 2018 | 12:41
noxepy_7_40_: раз ты с черной харей жив, то не всех. Только твоего другана и то не за харю а за черное нутро..
Даже..
belovnikita 03 августа 2018 | 12:49
Не ходите дети в Африку гулять!