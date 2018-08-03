Тела погибших в Центральноафриканской республике журналистов должны привезти в Россию в ночь на воскресенье

Этим вечером их отправят из республики во Францию, а чуть позже – рейсом Париж-Москва, — рассказали агентству Этим вечером их отправят из республики во Францию, а чуть позже – рейсом Париж-Москва в российском посольстве в Банги. В то же время, там пока не знают, когда в регион приедут российские следователи. Пока что дипмиссия контактирует с местными властями для получения информации по расследованиям. Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты неизвестными, когда приехали в Центральноафриканскую республику снимать фильм о частной военной компании Вагнера.