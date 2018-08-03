МЧС выпустило экстренное предупреждение в связи с жарой в Москве

Температура в столице и области сегодня может превысить 30-тиградусную отметку.

В столице по-настоящему летняя погода. Солнце печёт вовсю. Жарко и душно. Люди пытаются укрыться в прохладных местах. Мороженое и прохладительные напитки расходятся на ура. МЧС советует москвичам и гостям столицы пить больше воды, не забывать головные уборы, носить светлую одежду и стараться как можно меньше находиться на солнце. Воздух в Москве сегодня прогреется до 31 градуса, говорится на сайте столичного главка МЧС. Этот август не успев начаться почти на 4 градуса превышает климатическую норму. В Московском регионе со вчерашнего дня действует жёлтый уровень опасности из-за вероятности пожаров. Сильная жара, как ожидается, в столице и области продержится до пяти вечера. Дождей сегодня ждать не стоит. Они по прогнозам синоптиков будут лишь завтра. Да и то кратковременные. Вчера МЧС, кстати, тоже предупреждало москвичей об аномальной жаре до 32х градусов.

Сейчас в Москве +27.