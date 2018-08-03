МЧС выпустило экстренное предупреждение в связи с жарой в Москве
Температура в столице и области сегодня может превысить 30-тиградусную отметку.
В столице по-настоящему летняя погода. Солнце печёт вовсю. Жарко и душно. Люди пытаются укрыться в прохладных местах. Мороженое и прохладительные напитки расходятся на ура. МЧС советует москвичам и гостям столицы пить больше воды, не забывать головные уборы, носить светлую одежду и стараться как можно меньше находиться на солнце. Воздух в Москве сегодня прогреется до 31 градуса, говорится на сайте столичного главка МЧС. Этот август не успев начаться почти на 4 градуса превышает климатическую норму. В Московском регионе со вчерашнего дня действует жёлтый уровень опасности из-за вероятности пожаров. Сильная жара, как ожидается, в столице и области продержится до пяти вечера. Дождей сегодня ждать не стоит. Они по прогнозам синоптиков будут лишь завтра. Да и то кратковременные. Вчера МЧС, кстати, тоже предупреждало москвичей об аномальной жаре до 32х градусов.
Сейчас в Москве +27.
Комментарии5
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olegleon 03 августа 2018 | 12:15
и любой хомячок и хохлотролль знает, что в этом виноваты строители Крымского моста ! не построили бы мост и жары бы не было
alexey65 03 августа 2018 | 12:38
olegleon: Вам и за такую хрень по 11-80 платят?
oneoretwo 03 августа 2018 | 12:24
...такое впечатление, что в мчс только сейчас стали понимать, что зимой бывает холодно и идет снег, а летом - о, господи - бывает исчо и жарко...
drgonish 03 августа 2018 | 12:26
[ Температура в столице и области сегодня может превысить 30-тиградусную отметку. ]
А нет ли тут вины Путина?
alexey65 03 августа 2018 | 12:36
30 градусов!
Боже мой! Какие мы нежные!
В Ростове и на Юге 2 месяца под 40 жара стояла и живем как-то без раздачи МЧС воды на улицах.
А тут 30 и вселенская катастрофа!