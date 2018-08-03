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12:03, 03 августа 2018

На мусорном полигоне Ядрово в Подмосковье вздулось изолирующее покрытие

Оно не должно пропускать свалочный газ. В Министерстве экологи Московской области сказали Интерфаксу, что в ближайшее время привезут дополнительный грунт для того, чтобы ликвидировать вздутие. Там называют главной причиной этого явления жаркую. Погоду в столичном регионе. Кроме того, по словам чиновников, такое явление является обычным в процессе изоляции.

Изолирующую мембрану установили после многочисленных жалоб местных жителей на неприятный запах. В Волоколамске вблизи этого полигона с начала этого года целая серия акций протеста.

Комментарии

17

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andre_klimov 03 августа 2018 | 12:10

Если этот шарик лопнет....

merelymy 03 августа 2018 | 12:12

Это духовное наружу пробивается.

vilingrad 03 августа 2018 | 12:26

merelymy: Оно не должно пропускать свалочный газ"
"депутат должен защищать права своих избирателей"(с)

oneoretwo 03 августа 2018 | 12:37

andre_klimov: Если этот шарик лопнет....
------------------------------------
...то просто пахнёт настоящей россией плешивого... не более...

seryj_wolk 03 августа 2018 | 12:11

Дерьмо из рфской почвы так и прет! Никакой ни асфальт, ни бетон не удержит.

luger_max_otto 03 августа 2018 | 12:11

От путинского режима воняет... Хутина- на пуй!

yralez 03 августа 2018 | 12:12

Чайки вздулись..... воняют на всю РФ.

nowyrusic 03 августа 2018 | 12:12

Это уже просто идиоты.
Они совсем уже ничего не соображают что-ли?
перекрыли отходы непроницаемой пленкой и не устроили систему газоотвода?
впрочем, а куда его отводить этот сероводород?

oneoretwo 03 августа 2018 | 12:21

nowyrusic: а куда его отводить этот сероводород?
----------------------------------------
...прохиндиада прошла, можно и в черное море - все одно курортам гавняк и этого сероводорода там полно...

grigol331 03 августа 2018 | 12:45

nowyrusic:
Надели презерватив на гнойник, чтобы гарантировать сепсис.

oneoretwo 03 августа 2018 | 12:18

...нанотехнологии чубайса, однозначно...

don_ballon 03 августа 2018 | 12:22

Как нужно любить свою родину, чтобы украшать её помойками гигантских размеров, называя их "мусорными полигонами". Это беспримесный, кристально чистый патриотизм. Огромна Россия, а чистые уголки только за заборами вельмож остались.

ed10075 03 августа 2018 | 12:23

Вместо уничтожения источника заразы, власти наложили "заплаточку", которая взяла и вздулась. Ну так же дешевле.

moisha_sekilman 03 августа 2018 | 12:30

Срочно пригласить каклов спецов по сбору пердячего газа - глядишь пополнят свои газовые запасы на зиму!

grigol331 03 августа 2018 | 12:43

moisha_sekilman:
Когда т. н. мембрана лопнет и в регионе произойдут массовые отравления и приглашать вы будете сначала санитаров, а после - попов (из российского опыта).

klukvik 03 августа 2018 | 12:34

Скоро за счет помоек жить будем - экспортируя газ!

sergo_25_26 03 августа 2018 | 12:37

А куда газам деваться? Они наверно думают к земному ядру их направили.

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