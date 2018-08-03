На мусорном полигоне Ядрово в Подмосковье вздулось изолирующее покрытие

Оно не должно пропускать свалочный газ. В Министерстве экологи Московской области сказали Интерфаксу, что в ближайшее время привезут дополнительный грунт для того, чтобы ликвидировать вздутие. Там называют главной причиной этого явления жаркую. Погоду в столичном регионе. Кроме того, по словам чиновников, такое явление является обычным в процессе изоляции.

Изолирующую мембрану установили после многочисленных жалоб местных жителей на неприятный запах. В Волоколамске вблизи этого полигона с начала этого года целая серия акций протеста.