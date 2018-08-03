На мусорном полигоне Ядрово в Подмосковье вздулось изолирующее покрытие
Оно не должно пропускать свалочный газ. В Министерстве экологи Московской области сказали Интерфаксу, что в ближайшее время привезут дополнительный грунт для того, чтобы ликвидировать вздутие. Там называют главной причиной этого явления жаркую. Погоду в столичном регионе. Кроме того, по словам чиновников, такое явление является обычным в процессе изоляции.
Изолирующую мембрану установили после многочисленных жалоб местных жителей на неприятный запах. В Волоколамске вблизи этого полигона с начала этого года целая серия акций протеста.
Комментарии17
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andre_klimov 03 августа 2018 | 12:10
Если этот шарик лопнет....
merelymy 03 августа 2018 | 12:12
Это духовное наружу пробивается.
vilingrad 03 августа 2018 | 12:26
merelymy: Оно не должно пропускать свалочный газ"
"депутат должен защищать права своих избирателей"(с)
oneoretwo 03 августа 2018 | 12:37
andre_klimov: Если этот шарик лопнет....
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...то просто пахнёт настоящей россией плешивого... не более...
seryj_wolk 03 августа 2018 | 12:11
Дерьмо из рфской почвы так и прет! Никакой ни асфальт, ни бетон не удержит.
luger_max_otto 03 августа 2018 | 12:11
От путинского режима воняет... Хутина- на пуй!
yralez 03 августа 2018 | 12:12
Чайки вздулись..... воняют на всю РФ.
nowyrusic 03 августа 2018 | 12:12
Это уже просто идиоты.
Они совсем уже ничего не соображают что-ли?
перекрыли отходы непроницаемой пленкой и не устроили систему газоотвода?
впрочем, а куда его отводить этот сероводород?
oneoretwo 03 августа 2018 | 12:21
nowyrusic: а куда его отводить этот сероводород?
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...прохиндиада прошла, можно и в черное море - все одно курортам гавняк и этого сероводорода там полно...
grigol331 03 августа 2018 | 12:45
nowyrusic:
Надели презерватив на гнойник, чтобы гарантировать сепсис.
oneoretwo 03 августа 2018 | 12:18
...нанотехнологии чубайса, однозначно...
don_ballon 03 августа 2018 | 12:22
Как нужно любить свою родину, чтобы украшать её помойками гигантских размеров, называя их "мусорными полигонами". Это беспримесный, кристально чистый патриотизм. Огромна Россия, а чистые уголки только за заборами вельмож остались.
ed10075 03 августа 2018 | 12:23
Вместо уничтожения источника заразы, власти наложили "заплаточку", которая взяла и вздулась. Ну так же дешевле.
moisha_sekilman 03 августа 2018 | 12:30
Срочно пригласить каклов спецов по сбору пердячего газа - глядишь пополнят свои газовые запасы на зиму!
grigol331 03 августа 2018 | 12:43
moisha_sekilman:
Когда т. н. мембрана лопнет и в регионе произойдут массовые отравления и приглашать вы будете сначала санитаров, а после - попов (из российского опыта).
klukvik 03 августа 2018 | 12:34
Скоро за счет помоек жить будем - экспортируя газ!
sergo_25_26 03 августа 2018 | 12:37
А куда газам деваться? Они наверно думают к земному ядру их направили.