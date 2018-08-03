В село Уразово Белгородской области введены дополнительные подразделения полиции и ОМОН
Минувшей ночью там сгорели три дома, которые принадлежали цыганским семьям. Это произошло после задержания подозреваемого в убийстве 9-летней девочке. В правоохранительных органах не называют его национальность, однако местные жители утверждают, что речь идёт о цыгане.
По данным белгородской прессы, никто в результате ночных пожаров не пострадал. Всего в Уразове живут более 200 цыган.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
barsuchok 03 августа 2018 | 12:08
Погромы и пожары...Заслужили должно быть?
ukradennaya_pensiya 03 августа 2018 | 12:11
barsuchok: Они бы так реагировали на дагов и чеченов.
Вот, полюбуйтесь, пока не удалили, на «Дружба народов в путинской Российской Федерации." Аульные овцетрахали сношают русских.
https://www.youtube.com/watch?v=nFSGZKEOMQg
doc10_vikt 03 августа 2018 | 12:15
Напомним, что накануне было предъявлено обвинение цыгану, который убил в Уразово девятилетнюю девочку. По версии СК РФ, днем 30 июля 30-летний мужчина без прописки и без гражданства зашел в магазин в селе Уразово и увидел там незнакомую девочку. Когда ребенок вышел из магазина, обвиняемый пошел за ней и в безлюдном месте надругался над девочкой, а затем задушил. Подозреваемого задержали накануне и на допросе он полностью признал вину. Суд удовлетворил ходатайство об аресте
sergo_25_26 03 августа 2018 | 12:47
ukradennaya_pensiya: чечены это пехотинцы путина. Не забывай.
krestianin_067rus Михаил Никитин 03 августа 2018 | 12:11
А омон за кого? За цыган или за поджигателей?
vilingrad 03 августа 2018 | 12:23
"Чтобы свалить с больной головы на здоровую(или не очень), русский найдет жида, хохла, цыгана или пиндоса- лишь бы не решать самому свои проблемы"( Захар Прилепин "Почему ДНР не КНР"
kunst54 03 августа 2018 | 12:26
Чикатило, кстати, был член КПСС. Однако ж райкомы тогда не сжигали.
fessgray 03 августа 2018 | 12:29
Если все так, то правильно... за деяние цыгана ответит его род, а память о возмездии переживет этого цыгана. Главное чтобы русские научились отстаивать свои права и направлять свою злобу. Забрали пенсии, воруют?! Должны быть выступления и выход эмоций, нельзя всю жизнь быть трусливым стадом. Учимся у французов, армян, корейцев, аргентинцев, американцев и многих других. Чем мы то хуже?!
От всех терпим. Чеченцы нас унижают, власть унижает ... и виноваты лишь мы. Мир основан на законах физики. Давление оно везде, даже воздух давит. И нужно противодействовать давлению, бороться, кусаться ,толкаться. Иначе задавят!
buzukin1911 03 августа 2018 | 12:35
Смотри-ка - как в Греции, горит-полыхает! А што будет этой ночью - тоже сильный ветер или ну ооочень сильный?
tks 03 августа 2018 | 12:47
Рабам бунтовать не положено!