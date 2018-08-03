В село Уразово Белгородской области введены дополнительные подразделения полиции и ОМОН

Минувшей ночью там сгорели три дома, которые принадлежали цыганским семьям. Это произошло после задержания подозреваемого в убийстве 9-летней девочке. В правоохранительных органах не называют его национальность, однако местные жители утверждают, что речь идёт о цыгане.

По данным белгородской прессы, никто в результате ночных пожаров не пострадал. Всего в Уразове живут более 200 цыган.