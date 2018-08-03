[В Зимбабве оппозиция обвинила власть в фальсификации итогов президентских выборов]

По результатам голосования кресло главы государства занял действующий президент Эммерсон Мнангагва.

Сторонникам оппозиционного кандидата Нельсона Чамиса не позволили присутствовать на оглашении итогов голосования – об этом сам политик сообщил в твиттере. «Уровень непрозрачности, дефицит истины и ценностей сбивают с толку» – написал он. Согласно официальным данным, Чамис получил чуть больше 44% голосов, тогда как действующий глава Эммерсон Мнангагва – почти 51%. Оппозиционная партия «Движение за демократические перемены» планирует оспорить результаты выборов в суде – об этом сказал глава коалиции Морган Комичи.

Стоит отметить, что Чамис имеет существенную поддержку в стране. Он вышел на первое место в четырех из десяти провинций, в том числе в столице Хараре и втором по величине городе – Булавайо.

В ходе уличных беспорядков, которые начались в стране после выборов, по данным «Франс Пресс» погибли шесть человек.