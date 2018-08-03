В Зимбабве оппозиция обвинила власть в фальсификации итогов президентских выборов
По результатам голосования кресло главы государства занял действующий президент Эммерсон Мнангагва.
Сторонникам оппозиционного кандидата Нельсона Чамиса не позволили присутствовать на оглашении итогов голосования – об этом сам политик сообщил в твиттере. «Уровень непрозрачности, дефицит истины и ценностей сбивают с толку» – написал он. Согласно официальным данным, Чамис получил чуть больше 44% голосов, тогда как действующий глава Эммерсон Мнангагва – почти 51%. Оппозиционная партия «Движение за демократические перемены» планирует оспорить результаты выборов в суде – об этом сказал глава коалиции Морган Комичи.
Стоит отметить, что Чамис имеет существенную поддержку в стране. Он вышел на первое место в четырех из десяти провинций, в том числе в столице Хараре и втором по величине городе – Булавайо.
В ходе уличных беспорядков, которые начались в стране после выборов, по данным «Франс Пресс» погибли шесть человек.
Комментарии3
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tv_victim 03 августа 2018 | 12:07
И что, их еще не сожрали?:
drgonish 03 августа 2018 | 12:24
[В Зимбабве оппозиция обвинила власть в фальсификации итогов президентских выборов]
Все как в России....
gvs 03 августа 2018 | 12:41
Глава ЦИК Зимбабве Э.Памфилова обвинения отвергла ))))