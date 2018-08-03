Тела Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, убитых в ЦАР, отправят на родину этим вечером
Тела Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, убитых в Центральной Африке, отправят на родину этим вечером. Как сообщили в российском посольстве в Центральноафриканской республике, сейчас дипломаты занимаются процессом отправки. Технику и документы съёмочной группы до сих пор не нашли, сказали работники дипмиссии агентству РИА «Новости».
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». В свою очередь, коллеги погибших намерены провести независимое расследование. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал журналист Максим Шевченко.
Сообщалось, что в Центральную Африку съёмочная группа выехала для документального расследования деятельности частной военной кампании.
Комментарии9
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ukraminadozemljudobrjt 03 августа 2018 | 12:05
Почему это возращают за счет налогоплательщиков, а не за счет ходора.
olegleon 03 августа 2018 | 12:10
ukraminadozemljudobrjt: "а Валико сказал "Кто он такой этот потерпевший, куда пошел?... ""
venezianez49 03 августа 2018 | 12:15
ukraminadozemljudobrjt:
Подождите, МБХ завтра же заявит, что это именно он организовал и осуществил отправку тел, а российское посольство только вставляло палки в колёса.
olegleon 03 августа 2018 | 12:18
venezianez49: хорошо, если так. а то могут заявить "раз государство вывозит, то это подтверждает вину власти в убийстве, т.к. пытаются замести следы".
у хомяков на это ума хватит
buzukin1911 03 августа 2018 | 12:23
olegleon: Еще вчерась я написал - выставить Ходору счет за отправку тел его команды. Как-никак, а россияне, што им там валяться. Вот если бы его самого там папуасы грохнули, так и хрен бы с ним - пусть гиены о нем позаботились. Добрый я - поехал в Африку, веди себя как африканец, умри как африканец - кароче, в Риме будь как римлянин :)
orlov_a_v 03 августа 2018 | 12:37
olegleon: они и так заявят.потому как думают не умом а методичкой.
orlov_a_v 03 августа 2018 | 12:29
ukraminadozemljudobrjt: вашему ходору-кофскому даже не икается.
roman_i_olga 03 августа 2018 | 12:05
не в тему. бочка нефти щас 4200 рублей. силуанов сказал что будет минимум 6
moisha_sekilman 03 августа 2018 | 12:26
Кто посылал тот и пускай привозит их, а не за мой счёт!
Гадкий Ходор теперь потирает свои кровавые ручонки, сколько крови на этом негодяе!