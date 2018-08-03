Тела Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, убитых в ЦАР, отправят на родину этим вечером

Тела Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, убитых в Центральной Африке, отправят на родину этим вечером. Как сообщили в российском посольстве в Центральноафриканской республике, сейчас дипломаты занимаются процессом отправки. Технику и документы съёмочной группы до сих пор не нашли, сказали работники дипмиссии агентству РИА «Новости».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». В свою очередь, коллеги погибших намерены провести независимое расследование. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал журналист Максим Шевченко.

Сообщалось, что в Центральную Африку съёмочная группа выехала для документального расследования деятельности частной военной кампании.