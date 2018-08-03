Международная ассоциация легкоатлетических федераций временно отстранила от соревнований россиянина Даниила Лысенко

Международная ассоциация легкоатлетических федераций временно отстранила от соревнований российского спортсмена Даниила Лысенко. Это связано с тем, что прыгун в высоту нарушил антидопинговые правила, пояснили в организации.



Лысенко завоевал серебро на Чемпионате мира в прошлом году. Кроме того, он стал победителем Чемпионата мира этого года в помещении. Спортсмен не сможет поехать на европейское первенство, которое стартует через несколько дней в Берлине.