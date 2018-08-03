Генпрокуратура РФ сообщает о нарушениях при распределении средств на программы сохранения исторических памятников
Генпрокуратура России сообщает о многочисленных нарушениях при распределении средств на программы сохранения исторических памятников. Речь идёт и о злоупотреблении, и о нецелевом расходовании денег, говорит первый зам.генпрокурора Александр Буксман. Точное количество обнаруженных нарушений он не назвал.
Ранее самым громким стало дело о хищениях бюджетных средств на реставрацию объектов культурного наследия, по которому проходили несколько руководящих работников Министерства культуры, в том числе, зам.министра Григорий Пирумов.
Комментарии3
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suzy 03 августа 2018 | 11:39
А про распил средств на отлов и содержание бездомных животных Генпрокуратура не сообщает?
delovoy_podolsk 03 августа 2018 | 11:43
Статья расходов на содержание памятников очень доходная с одной стороны и очень удобная для обвинения в нецелевухе с другой. По ней можно затрахать проверками любого исполнителя и посадить в тюрьму, объявив, что идёт следствие и посаженный подозревается... Было бы желание. Желание видимо появилось.
oneoretwo 03 августа 2018 | 12:16
...а липовый историк медЫнский в курсе ?...