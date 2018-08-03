Генпрокуратура РФ сообщает о нарушениях при распределении средств на программы сохранения исторических памятников

Генпрокуратура России сообщает о многочисленных нарушениях при распределении средств на программы сохранения исторических памятников. Речь идёт и о злоупотреблении, и о нецелевом расходовании денег, говорит первый зам.генпрокурора Александр Буксман. Точное количество обнаруженных нарушений он не назвал.

Ранее самым громким стало дело о хищениях бюджетных средств на реставрацию объектов культурного наследия, по которому проходили несколько руководящих работников Министерства культуры, в том числе, зам.министра Григорий Пирумов.