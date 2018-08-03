Руководители сразу четырёх разведслужб США обвинили Россию в новых попытках вмешательства в выборы

По словам главы Национальной разведки Дэна Коутса, речь идёт не только предстоящем в ноябре промежуточном голосовании в Конгресс, но и о новой президентской кампании через 2 года. В свою очередь, директор ФБР Кристофер Рэй добавил, что его ведомство расследует также попытки манипуляций через социальные сети. Некоторые эксперты, что это единодушие увеличивает шансы на принятие новых санкций против Москвы.