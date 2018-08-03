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11:30, 03 августа 2018

Руководители сразу четырёх разведслужб США обвинили Россию в новых попытках вмешательства в выборы

По словам главы Национальной разведки Дэна Коутса, речь идёт не только предстоящем в ноябре промежуточном голосовании в Конгресс, но и о новой президентской кампании через 2 года. В свою очередь, директор ФБР Кристофер Рэй добавил, что его ведомство расследует также попытки манипуляций через социальные сети. Некоторые эксперты, что это единодушие увеличивает шансы на принятие новых санкций против Москвы.

Комментарии

19

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ukradennaya_pensiya 03 августа 2018 | 11:34

Есть два варианта счастливого будущего России. Маловероятный - россияне скинут узурпатора и создадут нормальную страну. И более вероятный - прилетят инопланетяне и сделают это за россиян.

serhio_25__ 03 августа 2018 | 11:51

ukradennaya_pensiya: ""речь идёт не только предстоящем в ноябре промежуточном голосовании в Конгресс, но и о новой президентской кампании через 2 года"" - Россия уже вмешалась в выборы, которых еще нет и они будут через 2 года!!! Это пробитое дно сюра. Укропский АгитПроп просто нервно курит в сторонке.

midnightblues 03 августа 2018 | 12:12

ukradennaya_pensiya: Не совсем России
Сейчас там две субстанции-генетический мусор из потомков былокомиссаров и рабы из потомков быдлобатраков
Есть правда еще и настоящая Россия-небольшой процент достойных представителей этноса

sergo_25_26 03 августа 2018 | 11:35

Молодец ботокс не отступает. Показывает что ему лично санкции не страшны. Столы ломятся от еды. Денег у него хватает. Ему ваши санкции до лампочки.

skuull 03 августа 2018 | 11:36

Чё с целых 10 аккаунтов в фб написали:" Пиндосы-свиньи"?)))
Ну это да, для убогой страны это является смертельным)))

idruker 03 августа 2018 | 11:57

skuull: нет, для убогой страны было достаточно провокации мерзавца из ФСБ чтобы запереть в СИЗО больную девчонку.

skuull 03 августа 2018 | 12:06

idruker: Для убогой страны достаточно, чтобы у девченки был чехол с Путиным и она спала с американцем, чтобы засадить её в тюрьму, где ей светит 15 лет...

idruker 03 августа 2018 | 12:17

skuull: да ладно тебе придуриваться. Все ты прекрасно понимаешь.

skuull 03 августа 2018 | 12:20

idruker: Да и ты не придуривайся ты тоже все понимаешь...
Или лить слезы о Сенцове, который " никого не убил" и получил двадцатку вы можете, а Бутина, которая тоже никого не убила может получить пятнашку и вы будете здесь всей своей бригадой аплодировать, что поганую русню засадили, да?)

idruker 03 августа 2018 | 12:34

skuull: Ты несешь чушь в одном предложении, как дышишь, и даже не замечаешь: Сенцов уже получил, а Бутина "может получить". И я должен опровергать твои домыслы? Это еще до того как мы стали разбирать собственно обвинения Сенцова и Бутиной по существу. Хотел бы я знать, кого ты расчитываешь убедить, так грубо передергивая? Или тебе лишь бы брякнуть от души - а там хоть потоп?

skuull 03 августа 2018 | 12:40

idruker: Нет. Я просто еще раз вам напомнил, что вы лицемерные людишки с двойными стандартами, не более.

idruker 03 августа 2018 | 12:42

skuull: ну разумеется напомнил. Методом грубого передерга, сравнением несравнимого, читай - путем демагогии

skuull 03 августа 2018 | 12:48

idruker: Абсолютно индентичные истории Бутиной и Павликовой. Но за одну вы слезы льете, а вторую завалили гнусными комментами...

mikhail_spb_ 03 августа 2018 | 11:37


Кремлежулики: "это не мы, а вы докажите, нас там не было, наши тополя хохочут, наши пенсионеры самые счастливые!"

serhio_25__ 03 августа 2018 | 11:54

mikhail_spb_: Если у США такие тупые хомяки, то наверное и американский народ такой же тупой. Оказывается американцев можно заставить голосовать как-надо через комменты в соцсетях на выборах которых еще нет и кто там будет участвовать еще не известно.
Правильно говорил Задорнов - ну тупые.

sergo_25_26 03 августа 2018 | 12:34

serhio_25__: ну вас же заставили через телевизор. А задорнов много чего наговорил, про самолет тяжелее воздуха, наверно про музыкантов МО.

moisha_sekilman 03 августа 2018 | 11:46

А кого они сейчас пропихивают в презики и в сенат? Списки в студию!

alexeycapitan 03 августа 2018 | 11:49

Ахаха! Отменить выборы надо, а то Россия опять вмешается и вся "западная демократия" развалится.

vilingrad 03 августа 2018 | 12:29

alexeycapitan: moisha_sekilman: skuull: serhio_25__: злые хозяева не дают котенку Володеньке спокойно срать на подушки!

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