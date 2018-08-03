Тела убитых в Центральноафриканской республике россиян отправят родину сегодня вечером
Это несколько минут назад сообщили агентству РИА «Новости» в российском посольстве в Банги.
Ранее близкие погибшего режиссёра Александра Расторгуева сказали, что пока дата похорон не определена. Сначала, скорей всего, потребуется экспертиза в Следственном комитете, который возбудил дело об убийстве журналистов. По всей видимости, тела отдадут лишь на следующей неделе.
Военный обозреватель Орхан Джемаль, документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко были убиты в начале недели неизвестными в Центральноафриканской республике.
Комментарии7
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ukraminadozemljudobrjt 03 августа 2018 | 11:32
Ходор оплатить не хочет?
serge_moro 03 августа 2018 | 11:42
ukraminadozemljudobrjt: По всей видимости это была ХОРОШО спланированная операция по ликвидации троих россиян в ЦАР.
В этот раз путинский поваренок решил приготовить новую порцию ,состоящую из трех трупов в золотом соусе с алмазными крошками и с нефтяным добавлением . .
Озеру уже маловато иметь российское золото , нефть и алмазы .Им нужно постоянно увеличивать свои доходы пока лафа в виде Путина у власти.
Озерные поняли ,что это судьба для их царя залезть в ЦАР и полакомиться по полной природными ресурсами этой неконтролируемой,дикой страны. По-видимому уже появились на прилавках России золотые изделия и бриллианты из ЦАР , но продающиеся ,как изделия российского производства .Золото,алмазы и нефть всегда манили бандитов, мафиози и ганстеров ,чтобы по быстрому наживиться или вдолгую построить там свою империю ,которая будет приносить золотые яйца, обрамленные африканскими алмазами.
Группа из трех россиян была большой угрозой для подопечных питерского повара . Пришлось заманить в ловушку россиян и расстрелять их ,как в фсбэшном тире . Работа выполнена вроде чисто, но подозрения сразу падают на людей повара . Озеро может многое , но вот с подозрениями ,которые в конечном итоге перерастaeт в уверенность , кремлевское Озеро просто бессильно.
Джемаль, Расторгуев и Радченко были настоящие профессионалы. Им не могло прийти в голову ,что их коренных россиян расстреляют ,как скот свои же соотечественники , во имя криминального бизнеса ,принадлежавшего питерскому Озеру в ЦАР
sg93 03 августа 2018 | 12:02
serge_moro:
Иди в дупу, скаклотролль укромозглый. Задрал своими портянками.. Бред бессвязный. Кули тут думать, провокация ходорковского. И тебя грохнут, придет очередь. И какой-нибь молодой дебил возможно так же буде забрасывать стенки эха копипастой из говновентилятора.. Хотя вряд ли. Ты никто и звать тебя никак. Сдохнешь в безвестности..
ostapbey 03 августа 2018 | 12:22
sg93: ты, мальчик, будучи чайником в носик влезал с трусиками даже.
А теперь вихри враждебные рыщешь над вами??
Даже??
ura_123 03 августа 2018 | 11:49
ukraminadozemljudobrjt: Что именно Ходор не хочет оплатить?
zemljanka 03 августа 2018 | 12:04
ura_123: "Это было хорошо спланированное убийство."
Сил родным.
Убийцы-нелюди оккупировали Землю.
Постарайтесь там. где нет людей, оставаться людьми (израильская пословица).
ostapbey 03 августа 2018 | 11:33
А не согласится ли Захарова сменить их на Рыбку с Бутом??
И третьего на И.Бутину даже..