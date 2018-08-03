Тела убитых в Центральноафриканской республике россиян отправят родину сегодня вечером

Это несколько минут назад сообщили агентству РИА «Новости» в российском посольстве в Банги.



Ранее близкие погибшего режиссёра Александра Расторгуева сказали, что пока дата похорон не определена. Сначала, скорей всего, потребуется экспертиза в Следственном комитете, который возбудил дело об убийстве журналистов. По всей видимости, тела отдадут лишь на следующей неделе.

Военный обозреватель Орхан Джемаль, документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко были убиты в начале недели неизвестными в Центральноафриканской республике.