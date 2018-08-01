В городском округе Зарайск Московской области состоится митинг против строительных работ на полигоне ТКО «Солопово». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» активист местной общественной организации «Народное право» Владимир Пахоменко.

«Мы с большим боем добились решения суда в городском округе Зарайск о согласовании 4 августа публичного мероприятия в 12.00 в связи с неизвестными строительными работами на старом полигоне «Солопово», который был закрыт указом президента в 2016 году», — рассказал В.Пахоменко. Он отметил, что митинг рассчитан на несколько тысяч человек.

По словам активиста, «Народному праву» удалось получить материалы по одному из разделов проекта, где речь идет о строительстве «гигантского полигона, одного из самых крупных в Европе».

В.Пахоменко указал на нежелание местных властей участвовать в диалоге с жителями по поводу строительства. «Мы написали сотни писем в Следственный комитет, Генеральную прокуратуру. Делали запросы в органы местной и областной власти, обратились во все надзорные инстанции и никто ничего не видит и не слышит. Всех по закону приглашают на общественное обсуждение, а в итоге людей туда не пускают», — отметил он.