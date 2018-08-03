Российская прыгунья в высоту Ласицкене возглавила мировой рейтинг Международной ассоциации легкоатлетических федераций

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене возглавила мировой рейтинг Международной ассоциации легкоатлетических федераций, официально став лучшей легкоатлеткой планеты.

О создании IAAF нового официального мирового рейтинга было объявлено еще в ноябре прошлого года. И вот сегодня он стал достоянием общественности. В общем зачете у женщин первое место занимает двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене. Второй идет хорватская метательница диска Сандра Перкович. Третьей – южноафриканская бегунья Кастер Семеня. Отмечу, что в зачет каждому спортсмену идут очки за результат и места, занятые на различных соревнованиях по ходу сезона. Причем, учитываются пять лучших выступлений за последние 12 месяцев. Ласицкене, на помню, за последние 2 года проиграла всего один старт. Напомню, что Ласицкене за минувшие 2 года выиграла все, что было возможно. Включая большой чемпионат мира в Лондоне и зимний в Бирмингеме. А также несколько десятков коммерческих турниров.

Лучшим из россиян в мужском рейтинге стал бегун с барьерами Сергей Шубенков, который идет на 10-м месте.