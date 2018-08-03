Суд в Аргентине запросил у парламента разрешение на обыск в доме экс-президента и сенатора Кристины Киршнер

Этот вопрос могут вынести на обсуждение на следующей неделе. Кроме того, бывшего президента вызвали на допрос по делу о взятках, передаёт ТАСС.

Расследование началось ещё в прошлом году. Бывшая жена водителя одного из высокопоставленных чиновников утверждала, что видел, как её супруг перевозит сумки с деньгами. Обвинение считает, что эти средства были взятками от строительных и энергетических компаний.

Кристина Киршнер сейчас проходит также по делу о хищении бюджетных средств, махинациях в Центральном банке Аргентины и препятствовании в расследовании теракта. Сама она говорит, что стала жертвой политического преследования.