Свидетели по делу об экстремизме в отношении жительницы Барнаула Марии Мотузной пожаловались в полицию на угрозы

По словам самой Мотузной, свидетели утверждают, что их оскорбили её публикации в социальных сетях. Она настаивает, что никаких угроз не было. Она лишь размещала ссылки на новости о своём деле. Однако в связи с этим жительница Барнаула опасается, что на предстоящем в понедельник судебном заседании ей могут изменить меру пресечения на арест.

Ранее сообщалось, что свидетелями по её делу проходят две студентки Алтайского филиала Российской Академии народного хозяйства и госслужбы Дарья Исаенко и Анастасия Битнер. Причём, ранее по их жалобе уже возбуждалось уголовное дело об оскорблении чувств верующих против 18-летнего жителя Барнаула.