Свидетели по делу об экстремизме в отношении жительницы Барнаула Марии Мотузной пожаловались в полицию на угрозы
По словам самой Мотузной, свидетели утверждают, что их оскорбили её публикации в социальных сетях. Она настаивает, что никаких угроз не было. Она лишь размещала ссылки на новости о своём деле. Однако в связи с этим жительница Барнаула опасается, что на предстоящем в понедельник судебном заседании ей могут изменить меру пресечения на арест.
Ранее сообщалось, что свидетелями по её делу проходят две студентки Алтайского филиала Российской Академии народного хозяйства и госслужбы Дарья Исаенко и Анастасия Битнер. Причём, ранее по их жалобе уже возбуждалось уголовное дело об оскорблении чувств верующих против 18-летнего жителя Барнаула.
Комментарии4
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danko1 03 августа 2018 | 11:07
Сколько же эти мерзавки получают, пытаясь найти в интернете, что их "оскорбляет и подавая на это иски в суд?
И такие твари, отнюдь не Божьи, опора этого преступного режима.
olegleon 03 августа 2018 | 11:10
danko1: наверняка меньше, чем Вы получаете "прибавку" от Собянина )))
danko1 03 августа 2018 | 11:24
olegleon: Работать портянка, ненавидящая нищих пенсионеров, не пробовала?
moisha_sekilman 03 августа 2018 | 11:11
danko1: Ты чего бабка разбушевалась, не переживай всё равно на тебя спросу нет - ты отработанный экземпляр проститутки.