Банк России отозвал лицензию у банка «Новое время»

По размеру активов эта кредитная организация входит в четвёртую сотню рейтинга. Изначально он был учреждён группой украинских бизнесменов, связанных с компанией Нафтогаз. Он работал с частными вкладчиками и входил в систему страхования вкладов физических лиц.

Чуть ранее сегодня же финансовый регулятор аннулировал лицензию у московского «Нового промышленного банка». При этом, по данным ТАСС, эта организация не входила в систему страхования вкладов. В рейтинге банков по размеру активов он находился в середине пятой сотни.