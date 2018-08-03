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11:00, 03 августа 2018

Рубль упал на фоне подготовки США новых антироссийских санкций

Также подешевели облигации федерального займа.

Американский доллар и евро на «Московской бирже» растут. Эксперты объясняют снижение российской валюты негативной ситуацией на рынке нефти и угрозой введения новых санкций. О законопроекте, разработанном сенаторами США, стало известно накануне. Законодатели предложили ограничительные меры, в том числе и в отношении нового суверенного долга России. Усиление давления на Москву вызвано очередными обвинениями о вмешательстве в выборы – теперь промежуточные в Конгресс.

Накануне аналитики Citigroup опубликовали сценарий, согласно которому рубль может обрушиться на 15%, в том случае, если санкции в отношении госдолга страны все же будут приняты. При таком развитии событий курс доллара может подняться до 72-73 рублей.

Аналитики считают, что в ближайшее время введение новых санкций маловероятно.

Комментарии

31

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serge_moro 03 августа 2018 | 11:03

какой курс Путина ,такой курс и доллара.

noxepy_7_40_ 03 августа 2018 | 11:05

serge_moro: Курс рубля, дубина))))))

pavelmistery 03 августа 2018 | 11:07

Одной шумихой американцы шатают экономику России. Оружие 21 века )

noxepy_7_40_ 03 августа 2018 | 11:09

pavelmistery: Ну что им остается делать, когда мы им такого президента выбрали. А уж какого выберем потом, страшно подумать)))

student_ru_ru 03 августа 2018 | 11:17

noxepy_7_40_: Мы?)

noxepy_7_40_ 03 августа 2018 | 11:22

student_ru_ru: Это местоимение первого лица во множественном числе я употребляю как элемент карнавализма в контексте доминирующего на данном ресурсе дискурса. Вас устраивает такой ответ?

student_ru_ru 03 августа 2018 | 11:24

noxepy_7_40_: Я не против, но если быть точнее, то не мы, а Ельцин и его семейка.)

vikwlad 03 августа 2018 | 11:29

Рубль упал! Вот он достойный зеркальный ответ на антироссийские санкции!

nowyrusic 03 августа 2018 | 11:09


Аналитики считают, что в ближайшее время введение новых санкций маловероятно.
----------Неизвестные аналитики зря так считают.
Инициатива сенаторов двухпартийная и вероятность его принятия очень высока.
Санкции относительно суверенного долга России уже оценивались Минфином США и признано, что они нанесут ущерб России.
Но администрация не хочет их пока вводить.
А Конгресс хочет.

testmeter 03 августа 2018 | 11:05

Зато таперича за какой-то зеленый доллар россияне смогут получить гораздо больше деревянных рублей

sergo_25_26 03 августа 2018 | 11:06

Какие хорошие новости .

putin_itogy 03 августа 2018 | 11:07

86% - за путина,
86 деревянных за доллар..
Охлос получает свою расплату за любовь, ...

mikhail_spb_ 03 августа 2018 | 11:08


Ничего страшного!
Нацдилер поднимет упавший рубль, как уже два десятилетия поднимает с колен Россиюшку!

olegleon 03 августа 2018 | 11:08

а где же прогнозы про 100 рублей за доллар?
где про "20 долларов за жижу"??

а может вспомнить, что 6 трлн. рублей в бюджете от продажи нефти и газа при росте курса на 15% превратятся в 7 трлн и пенсионерам можно будет повысить пенсии на 7% при инфляции в 4%?

testmeter 03 августа 2018 | 11:16

olegleon: И все это благодаря мудрой политике Вяликого Путина!

blahovdav 03 августа 2018 | 11:18

olegleon: а может вспомнить, что 6 трлн. рублей в бюджете от продажи нефти и газа при росте курса на 15% превратятся в 7 трлн и пенсионерам можно будет повысить пенсии на 7% при инфляции в 4%?\\\ Путлеровская свинья оправдает любое преступление и любые деяния своего плешивого хозяина. Так может обесценить рубль в 2 раза и фантиков у пенсов появятся горы??? СвИнам то зачем доллар??

snikkersnepper 03 августа 2018 | 11:23

olegleon:

Согласно Яндексу, на этот момент "рубль упал"(С) на 11 копеек к доллару и на 3 копейки к евро... Без комментариев.

Эхонько так стремится отработать свою истерику по поводу санкций, что на полном серьезе подминает весь мир под свое представление о нем.

Но даже не в этом дело. Снова вспоминается недавняя бурная радость этой же радиостанции по поводу того, что "зарплаты в Беларуси обогнали российскую", основанная на (основательно перевранном) докладе ВШЭ, в котором русским по белому написано, что РЕАЛЬНЫЙ курс рубля никак не зависит ни от санкций, ни от нефти и составляет около 25-30 рублей за доллар. Но СЕГОДНЯ Эху уже не выгодно вспоминать то, о чем они истерили всего две недели назад.

pro_hanov 03 августа 2018 | 11:23

olegleon: "при инфляции в 4%?"

А тех, кто будет сетовать на рост цен выше установленных 4%, расстреливать как паникёров?

andygo__ru 03 августа 2018 | 11:29

olegleon: " в бюджете от продажи нефти и газа при росте курса на 15% превратятся" ---

--- да в пустоту они превратятся. Увы, но при Путине Россия не научилась ничему, кроме как: качать, качать, качать...

Кстати, странно: а почему на день ВМФ в Питере не прошли строем яхты путинских друзей? А, понятно: по габаритам на проходили по Неве.

maestro_air 03 августа 2018 | 11:12

Я полагаю.если Россия объявит США санкции рубль должен будет стоить 64 доллара! Не так ли?

grigol331 03 августа 2018 | 11:24

maestro_air:
Если автором законопроекта будет Мизулина, то все 86 долларов.

antchr 03 августа 2018 | 11:16

Все это глупости... Санкции говоришь? Наши Искандеры смеются...

komiccap_nkvd 03 августа 2018 | 11:16

Бензин будет стоить 100 руб.
Особо подорожают спички и поваренная соль.
Хлеб будет из рыбной чешуи

nikchimzwet886 03 августа 2018 | 11:19

Конгрессмены США скоро наверно будут ложиться спать с оружием и в доспехах, также как это делали в 16 веке графы и герцоги в Европе, боясь нападения войск Ивана Грозного.

kaputvsemu 03 августа 2018 | 11:21

Пора. Пора свидетелям краха доллара совершить крестный ход вокруг центробанка.

zztop1960 03 августа 2018 | 11:21

Это волшебство какое-то , в США чихнут , а в России рубль падает

kaputvsemu 03 августа 2018 | 11:27

zztop1960: Вот я и говорю, пора в эрпэцэшных храмах литургии заказывать, чтобы в США не пёрнули. А то ваще дефолт настанет.

seryj_wolk 03 августа 2018 | 11:23

Рублишками унитазы не забивать! Такие надписи могу появиться в туалетах западных стран. С зимбабвийским долларом такое уже было.

hiryrg 03 августа 2018 | 11:24

Этого ещё не хватало...Итак кругом..

sergo_25_26 03 августа 2018 | 11:26

А чего вообще добивается ботоксный червь? Я только вижу ухудшения в расее и внутри и снаружи. А для чего это все непонятно. А может он просто дурак?

grazschdanin 03 августа 2018 | 11:28

Рубль упал на фоне подготовки США новых антироссийских санкций
#
Получается, что ЦБ не справляется со своей функцией, которая даже в Конституции прописана? ЦБ нарушает Конституцию? Что делать будем с таким ЦБ?

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