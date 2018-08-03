Рубль упал на фоне подготовки США новых антироссийских санкций

Также подешевели облигации федерального займа.

Американский доллар и евро на «Московской бирже» растут. Эксперты объясняют снижение российской валюты негативной ситуацией на рынке нефти и угрозой введения новых санкций. О законопроекте, разработанном сенаторами США, стало известно накануне. Законодатели предложили ограничительные меры, в том числе и в отношении нового суверенного долга России. Усиление давления на Москву вызвано очередными обвинениями о вмешательстве в выборы – теперь промежуточные в Конгресс.

Накануне аналитики Citigroup опубликовали сценарий, согласно которому рубль может обрушиться на 15%, в том случае, если санкции в отношении госдолга страны все же будут приняты. При таком развитии событий курс доллара может подняться до 72-73 рублей.

Аналитики считают, что в ближайшее время введение новых санкций маловероятно.