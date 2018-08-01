В Североуральске пройдет митинг против действий местной администрации во время аварии на реке Калья

Общественное движение Североуральска «Город наш – общий дом» согласовало проведение митинга против действий местной администрации во время аварии на реке Калья. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель движения Владимир Головкин.

«Тема митинга — дать оценку действиям администрации внештатной ситуации, в которой город оказался в результате провала бетонного русла реки Калья. В результате инцидента вода стала непригодна для питья», — сказал он.

В.Головкин отметил, что авария продемонстрировала неготовность городской администрации к подобным ситуациям. «Первые два дня показали, что для таких серьезных аварий городская администрация не готова. Нет плана действий в этих ситуациях, кто чем должен заниматься. Это все привело к угрозе жизнедеятельности обеспечения граждан нашего города», — сказал В.Головкин.

Он сообщил, что митинг состоится в субботу в 14.00 (по местному времени) и продлится два часа. Заявленное количество участников митинга 200 человек.