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10:33, 03 августа 2018

Корабли оперативных групп НАТО покинули Черное море

Корабли двух постоянных оперативных групп НАТО после 20-дневного пребывания в  Черном море покинули его акваторию, сообщил ««Интерфаксу-АВН» источник, знакомый с ситуацией.

Комментарии

7

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dataan 03 августа 2018 | 10:42

Попутного ветра, ржавые корыта, в горбатую спину. :))))))))))))

nowyrusic 03 августа 2018 | 10:51

dataan: Ржавые корыта находятся в ЧФ России.
А у НАТО довольно новые корабли. Превосходящие в разы российские.
А реально новость звучит вот так.
=============
Акваторию Черного моря покинули два корабля постоянных оперативных групп НАТО, они проследовали через Черноморские проливы в направлении Средиземного моря. Об этом сообщил «Интерфакс» в пятницу, 3 августа, со ссылкой на источник.

По его словам, корабли постоянной военно-морской группы НАТО № 2 (SNMG2) и постоянной противоминной военно-морской группы НАТО № 2 (SNMCMG2) пробыли в море 20 дней. За это время они приняли участие в учениях с военно-морскими силами стран региона и зашли в порт Одесса (Украина) и турецкий порт Самсун.

Время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками, это предусмотрено конвенцией Монтре.

(комментарий скрыт)

dataan 03 августа 2018 | 11:22

nowyrusic: "А у НАТО довольно новые корабли. Превосходящие в разы российские. "
===============================================

Ага. Давай-давай. Заливай тут. Бабулькам у подъезда это расскажи, они может и поверят. :))))))))))))))))

sensei54 03 августа 2018 | 10:52

dataan: «Опасность миновала. Тогда из-за мусорного ящика выскочил истомившийся Виктор Михайлович.
— Хам! — закричал он вслед шествию. — Хам! Я тебе покажу! Мерзавец!» (с)

riots 03 августа 2018 | 10:52

Теперь черноморская флотилия снова может без опасений бороздить Черное море и
задерживать гражданские суда.

rena1960 03 августа 2018 | 10:58

"...источник знакомый с ситуацией..."
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Это-"киселёвсоловьёвшейнин"...????

moisha_sekilman 03 августа 2018 | 11:14

...а дерьмо своё убрали они после себя? Пиндосы уже всё чёрное море загадили своим дерьмом.

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