Корабли оперативных групп НАТО покинули Черное море
Корабли двух постоянных оперативных групп НАТО после 20-дневного пребывания в Черном море покинули его акваторию, сообщил ««Интерфаксу-АВН» источник, знакомый с ситуацией.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Корабли двух постоянных оперативных групп НАТО после 20-дневного пребывания в Черном море покинули его акваторию, сообщил ««Интерфаксу-АВН» источник, знакомый с ситуацией.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
dataan 03 августа 2018 | 10:42
Попутного ветра, ржавые корыта, в горбатую спину. :))))))))))))
nowyrusic 03 августа 2018 | 10:51
dataan: Ржавые корыта находятся в ЧФ России.
А у НАТО довольно новые корабли. Превосходящие в разы российские.
А реально новость звучит вот так.
=============
Акваторию Черного моря покинули два корабля постоянных оперативных групп НАТО, они проследовали через Черноморские проливы в направлении Средиземного моря. Об этом сообщил «Интерфакс» в пятницу, 3 августа, со ссылкой на источник.
По его словам, корабли постоянной военно-морской группы НАТО № 2 (SNMG2) и постоянной противоминной военно-морской группы НАТО № 2 (SNMCMG2) пробыли в море 20 дней. За это время они приняли участие в учениях с военно-морскими силами стран региона и зашли в порт Одесса (Украина) и турецкий порт Самсун.
Время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками, это предусмотрено конвенцией Монтре.
dataan 03 августа 2018 | 11:22
nowyrusic: "А у НАТО довольно новые корабли. Превосходящие в разы российские. "
===============================================
Ага. Давай-давай. Заливай тут. Бабулькам у подъезда это расскажи, они может и поверят. :))))))))))))))))
sensei54 03 августа 2018 | 10:52
dataan: «Опасность миновала. Тогда из-за мусорного ящика выскочил истомившийся Виктор Михайлович.
— Хам! — закричал он вслед шествию. — Хам! Я тебе покажу! Мерзавец!» (с)
riots 03 августа 2018 | 10:52
Теперь черноморская флотилия снова может без опасений бороздить Черное море и
задерживать гражданские суда.
rena1960 03 августа 2018 | 10:58
"...источник знакомый с ситуацией..."
-----------------------------------------------------
Это-"киселёвсоловьёвшейнин"...????
moisha_sekilman 03 августа 2018 | 11:14
...а дерьмо своё убрали они после себя? Пиндосы уже всё чёрное море загадили своим дерьмом.