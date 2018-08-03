В Лефортово держит голодовку фигурант дела о госизмене капитан Черноморского Флота в запасе Леонид Пархоменко
По словам членов Общественной наблюдательной комиссии, эта акция длится уже почти 3 недели.
Пархоменко пожаловался на то, что следователи оказывают давление на его семью, а его самого избили при задержании.
Бывшего офицера обвиняют в шпионаже в пользу Украины. В СИЗО он находится уже почти 2 года.
Комментарии10
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danko1 03 августа 2018 | 10:36
Шпиономания, накрывшая Россию при Путине, уже по масштабам скоро к сталинской приблизится, если психически больного маньяка Путина психиатры не изолируют.
parasuk_ 03 августа 2018 | 10:38
Шпионаж в пользу украинды это вообще экзотика :)
ivar1964 03 августа 2018 | 10:41
parasuk_: Но это ничуть не смущает "патриотов" России.
nestor199 03 августа 2018 | 10:45
parasuk_: А во времена СССР болгары, чехи, поляки в чью пользу на Западе шпионили?
sg93 03 августа 2018 | 10:42
Хомячки! Демократия в опесности!! Хватит тут херней маяться! Все на французские сайты бороться за Павленского. Эти палачи его посадили в ..карцер!!! Причем посадили в карцер за "за отказ терпеть унижения", по его собственным словам. А вообще закрыли ваше либеральное солнышко за .. "бредовые навязчивые идеи". Так, хомячки, вас еще никто не унижал, даже НКВД....)))))
Я же помню как вы тут писали что он самый честный и порядочный! Почему вы сейчас засунули языки в жопу, ублюдки вы двуличные?? Почему скаклотеррорист вам стал дороже ебанутого соотечественника? Ведь теперь могут подумть что если вы кого то яростно на эхе защищаете, то это тоже какой то очередной одержимый "бредовыми навязчивыми идеями"
nestor199 03 августа 2018 | 10:43
"Капитан Черноморского Флота в запасе"? Это что за зверь такой?
askanio 03 августа 2018 | 10:46
А ведь Павленского в карцер посадили, и не одной новости на Эхо Москвы)))
brandfa 03 августа 2018 | 11:03
askanio: зато у портянок методичка обновилась.
moisha_sekilman 03 августа 2018 | 11:18
Ещё не двинул ласты пархом, но скоро двинет и под бой барабана вынесут хиленькое тельце пархома и сбросят в канализацию на корм крысам.
sergo_25_26 03 августа 2018 | 11:32
Крым был в Украине много лет. Чего там можно нашпионить? Американские спутники и беспилотники всех по головам сосчитали 10 раз.