В Лефортово держит голодовку фигурант дела о госизмене капитан Черноморского Флота в запасе Леонид Пархоменко

По словам членов Общественной наблюдательной комиссии, эта акция длится уже почти 3 недели.

Пархоменко пожаловался на то, что следователи оказывают давление на его семью, а его самого избили при задержании.

Бывшего офицера обвиняют в шпионаже в пользу Украины. В СИЗО он находится уже почти 2 года.