Самолёт, который столкнулся с птицей и был вынужден вернуться в аэропорт, вылетал за российским альпинистом
Самолёт, который этим утром столкнулся с птицей и был вынужден вернуться в московский аэропорт, вылетал за российским альпинистом Александром Гуковым. На днях его спасли в горах Пакистана, где он почти неделю провёл без продуктов, воды и средств связи. Как передаёт телеканал РЕН, новый борт вылетит за российским гражданином только вечером.
Ранее сообщалось, что лайнер Ан-148 вернулся в аэропорт Жуковский, хотя должен был направиться в Минеральные воды. Посадка прошла успешно, двигатель, в который угодила птица, серьёзных повреждений не получил.
Комментарии1
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compare 03 августа 2018 | 10:44
этот "альпинист",какой-то "бедоносец"...