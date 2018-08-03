Самолёт, который столкнулся с птицей и был вынужден вернуться в аэропорт, вылетал за российским альпинистом

Самолёт, который этим утром столкнулся с птицей и был вынужден вернуться в московский аэропорт, вылетал за российским альпинистом Александром Гуковым. На днях его спасли в горах Пакистана, где он почти неделю провёл без продуктов, воды и средств связи. Как передаёт телеканал РЕН, новый борт вылетит за российским гражданином только вечером.

Ранее сообщалось, что лайнер Ан-148 вернулся в аэропорт Жуковский, хотя должен был направиться в Минеральные воды. Посадка прошла успешно, двигатель, в который угодила птица, серьёзных повреждений не получил.