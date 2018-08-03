Курс доллара на московской бирже после открытия торгов поднялся до 63,5 рублей

Евро вырос на 20 копеек. Сейчас он торгуется в районе 73,5 рублей.

Индекс РТС при этом ушёл в минус.

Накануне вечером стало известно, что в американский сенат внесли законопроект о новых санкциях против России. Авторы документа требуют ужесточить еры против Москвы, пока она не прекратит вмешательство в американские избирательные процессы, не остановит кибер атаки, не выведет российские подразделения с Украины и «не перестанет создавать хаос в Сирии».

Новые санкции станут серьезным ударом для российской финансовой системы, — сказал ранее в эфире «Эха Москвы» доктор экономических наук Владислав Иноземцев.

Он также добавил, что в результате введения санкций произойдет дополнительный запуск инфляции, а западные держатели начнут сбрасывать российские долги.