Курс доллара на московской бирже после открытия торгов поднялся до 63,5 рублей
Евро вырос на 20 копеек. Сейчас он торгуется в районе 73,5 рублей.
Индекс РТС при этом ушёл в минус.
Накануне вечером стало известно, что в американский сенат внесли законопроект о новых санкциях против России. Авторы документа требуют ужесточить еры против Москвы, пока она не прекратит вмешательство в американские избирательные процессы, не остановит кибер атаки, не выведет российские подразделения с Украины и «не перестанет создавать хаос в Сирии».
Новые санкции станут серьезным ударом для российской финансовой системы, — сказал ранее в эфире «Эха Москвы» доктор экономических наук Владислав Иноземцев.
Он также добавил, что в результате введения санкций произойдет дополнительный запуск инфляции, а западные держатели начнут сбрасывать российские долги.
Комментарии12
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ukradennaya_pensiya 03 августа 2018 | 10:34
Американская валюта может поиметь российский рубль, а российский рубль поиметь доллар не может)))
А помните майки с нацпидером в очках и надписью «Верю в рубль!»?))))) Сейчас этими майками унитазы моют))))
hcsecb 03 августа 2018 | 11:01
Заходим на Форекс и убеждаемся , что выше 63.10 доллар сегодня не поднимался....
kaputvsemu 03 августа 2018 | 10:38
Ничо, ничо! Доллару всё-равно скоро конец. Так все бабки на лавочках говорят.
noxepy_7_40_ 03 августа 2018 | 10:42
kaputvsemu: Бабки дуры. А вот котики на Эхе Москвы, это другое дело! Скоро доллар по двести, а нефть по двадцать! Скачем, котики!
kaputvsemu 03 августа 2018 | 11:24
noxepy_7_40_: Что же ты ядерный путинский электорат дурами обозвал? Гляди, а то старший по смене лишит премиальных.
navsegda 03 августа 2018 | 10:39
30 рублей за 1 доллар , как в другой жизни
vlabumur 03 августа 2018 | 11:12
navsegda: 30 рублей за 1 доллар , как в другой жизни.
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Кстати в 1918 году доллар стоил 31,25 рубля правда уже в 1923 2 352 941 рублей.
А вот 1818 доллар стоил 1 рубль 39 копеек и так с небольшими колебаниями в 1833 1.3 и 1897 году 1,94.рубля до 1916 года вот это другая жизнь.
barsuchok 03 августа 2018 | 10:50
Это только начало...
y3emen1 03 августа 2018 | 10:58
по фигу, наш цар свои алмазы держит в цар
komiccap_nkvd 03 августа 2018 | 11:13
Где-то неделю назад доллар 64.5 стоил
tks 03 августа 2018 | 11:18
komiccap_nkvd: Обожаете качели? ;)))
tks 03 августа 2018 | 11:16
Слава Путизму!! Так победим!!