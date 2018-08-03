В Канаде был обнаружен мёртвым артист и модель Рик Дженест, больше известный, как «Зомби бой»
Ему было 32 года. Полиция предполагает, что он мог покончить с собой.
«Зомби бой» был известен, благодаря татуировкам, которыми было покрыто 90% его тела. Из-за этого о даже попал в Книгу Рекордов Гиннеса. 7 лет назад он снялся в одном из клипов Леди Гаги. Американская певица написала, что почувствовала опустошение, когда узнала о его смерти. Она призвала больше внимания уделять вопросам психического здоровья людей.
Комментарии5
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noxepy_7_40_ 03 августа 2018 | 10:09
Украинцем был, кстати. Что характерно.
sg93 03 августа 2018 | 10:31
noxepy_7_40_:
Украинец - диагноз, ч которым долго не живут..
kryimzdick 03 августа 2018 | 10:33
sg93: В 2016 году в России на 60% выросло количество самоубийств. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, передает «Интерфакс».
«С 2011 по 2015 год количество самоубийств в стране стабильно снижалось на 10% в год. Но в 2016 году наблюдается рост на 57%. Мы резко откатились назад на пять лет. Одной из основных причин такого положения является лавинообразное распространение „групп смерти“ в соцсетях», — сказала Кузнецова.
ТАСС уточняет, что она сообщила о 720 самоубийствах.
В связи с этим Кузнецова призвала совершенствовать нормативно-правовую базу. Принятый федеральный закон, в котором говорится о защите детей от вредной информации, по ее мнению, «фактически не работает».
Ранее сообщалось, что правительство РФ в целом поддержало законопроект о повышении уголовной ответственности за побуждение несовершеннолетних детей к самоубийству. Законопроект предусматривает до 6 лет лишения свободы за склонение к суициду.
kryimzdick 03 августа 2018 | 10:35
Россия на 15 месте в мировом рейтинге, среди Туркменистана и Южного Судана. А страны западной демократии, кроме Южной Кореи, далеко внизу списка
apels 03 августа 2018 | 11:06
90% забить это явные признаки психологической неустойчивости, комплексы.... Таких лечить надо.