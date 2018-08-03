В Канаде был обнаружен мёртвым артист и модель Рик Дженест, больше известный, как «Зомби бой»

Ему было 32 года. Полиция предполагает, что он мог покончить с собой.

«Зомби бой» был известен, благодаря татуировкам, которыми было покрыто 90% его тела. Из-за этого о даже попал в Книгу Рекордов Гиннеса. 7 лет назад он снялся в одном из клипов Леди Гаги. Американская певица написала, что почувствовала опустошение, когда узнала о его смерти. Она призвала больше внимания уделять вопросам психического здоровья людей.