Ученого ЦНИИмаш обвинили в передаче спецслужбам стран НАТО данных о технологиях для комплексов «Кинжал» и «Авангард»
Арестованного ученого ЦНИИмаш обвинили в передаче спецслужбам стран НАТО данных о технологиях для комплексов «Кинжал» и «Авангард». О деталях обвинения в адрес 74-летнего Виктора Кудрявцева со ссылкой на источники сообщает «КоммерсантЪ».
Собеседники «Коммерсанта» рассказали, что помимо работы в ЦНИИмаше Кудрявцев курировал работы по тематике гиперзвука в концерне «Алмаз-Антей» и Объединенной ракетно-космической корпорации. В разработке спецслужб Виктор Кудрявцев находился не один месяц. Авторитет среди коллег был столь высоким, что для ознакомления с секретными данными специальная форма допуска Кудрявцеву даже не требовалась. По своим контактам он собирал сведения о деталях двигателя и топлива, а также о гиперзвуковых технологиях комплексов «Кинжал» и «Авангард». О них во время послания Федеральному собранию в марте говорил Владимир Путин. В СК утверждали, что Кудрявцев передал секретную информацию «стране НАТО по электронной почте». Накануне адвокат Кудрявцева заявил, что ученого заподозрили в передаче данных не стране, а отдельному институту гидродинамики в Бельгии. По словам защитника, между ЦНИИмаш и бельгийским исследовательским центром было соглашение о сотрудничестве, утвержденное на уровне правительства.
Виктора Кудрявцева арестовали в конце июля. Сын ученого сообщил, что обыски дома у его отца проводились еще год назад. В СМИ появлялась информация и об аресте еще одного фигуранта дела.
Комментарии12
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ukradennaya_pensiya 03 августа 2018 | 10:08
У вас нет такого чувства, что все эти грозные "новинки" российского оружия, которые не сходят с экранов, это всё-таки больше достижения СОЗМУЛЬТФИЛЬМА, а не Министерства обороны?
danko1 03 августа 2018 | 10:12
ukradennaya_pensiya: Да и "секрет" Путин раскрыл публично, но почему-то не арестован.
Но эта шпиономания путинская, очень похожая на сталинскую, будет способствовать тому, что молодые ученые будут массово покидать Россию, в которой ученым работать никакой возможности нет.
sokal123 03 августа 2018 | 10:17
danko1: Кому нужны эти технологии . Только Роберту Мугабе. А странам НАТО такое рыхлое железо не нужно.
danko1 03 августа 2018 | 10:26
sokal123: Нужно всех запугать.
А уголовные дела заводят и на тех, кто открытую устаревшую информацию из интернета отсылает.
Не может наука развиваться, если не будет обмена мнениями между учеными разных стран.
oldpartizan 03 августа 2018 | 10:28
передал фамилии мультипликаторов?
grigol331 03 августа 2018 | 10:35
ukradennaya_pensiya: У вас нет такого чувства, что все эти грозные "новинки" российского оружия, которые не сходят с экранов, это всё-таки больше достижения СОЗМУЛЬТФИЛЬМА, а не Министерства обороны?
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Есть, конечно. Только, если Штаты примут новый совместный демо-республиканский закон о санкциях, в кремле будет уже не до дешевого блефа с мультиками, там будет цирк с конями и с отрыванием голов.
andreyoo 03 августа 2018 | 10:47
grigol331: Только, если Штаты примут новый совместный демо-республиканский закон о санкциях, в кремле будет уже не до ...
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Примерно уже раз 15... после каждого нового объявления о грядущих санкциях хомячки обещают как они сейчас всех удушат. А после введения оных скромно потупив взглят бормочут про "медленно, но верно".
navsegda 03 августа 2018 | 10:35
ukradennaya_pensiya: Секрет Полишинеля ) "Кинжал" это разработка ещё начала 80-х , представляет собой просто воздушный старт немного переделанной ракеты "Искандер" , причём почему-то с борта перехватчика МИГ-31 . И про МИГ и про Искандер давно всё всем известно , старьё , прошлый век
grigol331 03 августа 2018 | 10:49
andreyoo:
А поржать? Там же клоун на клоуне и все с серьёзными лицами.
vladimir1_57 03 августа 2018 | 10:21
Казнить!!!
grigol331 03 августа 2018 | 10:27
vladimir1_57: Казнить
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и снять продолжение мультсериала "Пропал Кинжал" и "Пук-пук гиперзвук".
andreyoo 03 августа 2018 | 10:50
Хм. Тут на днях на Украине 84-летнему мужику впаяли сдачу каких-то секретов России. А что на Украине может быть секретного для России из еще советских разработок? А больше там ничего не то что не придумали, даже не пытались.