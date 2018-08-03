Арестованного ученого ЦНИИмаш обвинили в передаче спецслужбам стран НАТО данных о технологиях для комплексов «Кинжал» и «Авангард». О деталях обвинения в адрес 74-летнего Виктора Кудрявцева со ссылкой на источники сообщает «КоммерсантЪ».

Собеседники «Коммерсанта» рассказали, что помимо работы в ЦНИИмаше Кудрявцев курировал работы по тематике гиперзвука в концерне «Алмаз-Антей» и Объединенной ракетно-космической корпорации. В разработке спецслужб Виктор Кудрявцев находился не один месяц. Авторитет среди коллег был столь высоким, что для ознакомления с секретными данными специальная форма допуска Кудрявцеву даже не требовалась. По своим контактам он собирал сведения о деталях двигателя и топлива, а также о гиперзвуковых технологиях комплексов «Кинжал» и «Авангард». О них во время послания Федеральному собранию в марте говорил Владимир Путин. В СК утверждали, что Кудрявцев передал секретную информацию «стране НАТО по электронной почте». Накануне адвокат Кудрявцева заявил, что ученого заподозрили в передаче данных не стране, а отдельному институту гидродинамики в Бельгии. По словам защитника, между ЦНИИмаш и бельгийским исследовательским центром было соглашение о сотрудничестве, утвержденное на уровне правительства.

Виктора Кудрявцева арестовали в конце июля. Сын ученого сообщил, что обыски дома у его отца проводились еще год назад. В СМИ появлялась информация и об аресте еще одного фигуранта дела.