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10:03, 03 августа 2018

Российские журналисты, убитые в Центральной Африке, по некоторым данным понимали язык нападавших

Об этом сказал водитель, перевозивший съемочную группу.

По словам выжившего шофера, которые передает интернет издание Corbeau News, группа, атаковавшая автомобиль с журналистами, не говорила ни на французском языке, ни на местном диалекте санго. Вместе с тем россияне якобы понимали их речь. Стоит также отметить, что и новостной ресурс и министерство информации Центральной Африканской республики упоминали о том, что нападавшие были в головных уборах. Однако если официальное ведомство использовало слово «тюрбаны», то в сообщении Corbeau News говориться о балаклавах, под которыми были скрыты лица убийц.

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были застрелены вечером в понедельник в окрестностях города Сибю. В Африке они снимали фильм о деятельности ЧВК Вагнера.

Власти Центральной Африканской республики считают, что поводом для убийства журналистов могла быть не их деятельность, а обычное ограбление.

Комментарии

24

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ukradennaya_pensiya 03 августа 2018 | 10:04

— Убитые журналисты сообщили нам имена своих убийц в названии своего не снятого фильма.
— А как они его назвали?
— "РУССКИЕ НАЁМНИКИ".


shicotus_live 03 августа 2018 | 10:27

Российские журналисты, убитые в Центральной Африке, по некоторым данным понимали язык нападавших...
__________________________________________
Я не понял, так нападавшие "изрешетили машину" или таки разговаривали?

(комментарий скрыт)

uyar11 03 августа 2018 | 11:03

alexander444: первое,что бы сказал водитель то,что нападавшие были белыми,а уж потом другие подробности,типа языка...
Значит ,нападавшие были неграми и своего(водителя) пощадили.

alexander444 03 августа 2018 | 11:08

uyar11: мое мнение, что водила тупо в доле. Там еще инфа была, что мол возможно были в балаклавах. Черные, в темноте, в Африке и в балаклавах, если не улыбнутся белыми зубами вообще не заметно

shicotus_live 03 августа 2018 | 11:33

alexander444: В том то и дело, что с каждым днём инфа всё более и более противоречивая. То пытали, то изрешетили, то негры, то мусульмане в тюрбанах, то матерящиеся. скоро договорятся до того, что это был Шойгу с Путиным. Лично. Ехали на сафари и завернули по дороге.

noxepy_7_40_ 03 августа 2018 | 10:07

Трудно не понять полную сарказма фразу "Привет от Лени Невзлина. Привет Петухову".

blahovdav 03 августа 2018 | 10:21

noxepy_7_40_: Трудно не понять полную сарказма фразу "Привет от Лени Невзлина. Привет Петухову".\\\Распятый мальчик на доске обьявлений шептал , отчетливо окая:Будь ты пр0клята, визитка Яр0ша...

(комментарий скрыт)

mystar 03 августа 2018 | 10:11

Ну заинтересованные люди шепнули водиле что нужно говорить чтобы из обвиняемого стать свидетелем. Обезьян быстро переобулся и "люди в чалмах говорящие по арабски" превратились в "европейцев говорящих по русски".

zztop1960 03 августа 2018 | 10:16

Наверное Александр Расторгуев и Кирилл Радченко говорили с ними на арабском или на языке санго

curious69_ 03 августа 2018 | 10:20

Ну прочёл я "источник новости " Corbeau News. Там утверждается ,что нападавшие говорили ТОЧНО не на местном и не на французком... Мутная история

m_doc 03 августа 2018 | 10:35

curious69_: В статье "не санго и не французский". Водила говорил, что арабский. Всё сходится.

sg93 03 августа 2018 | 10:24

Они по-эфиопски говорили )))
Хомячки забавные (но тупые) животные. Вот просто факты. Люди едут в страну без аккредитации журналистов (точнее по просроченным документам) и скрывая свою цель поездки, называясь туристами. Когда на Окраине задерживали Российских граждан - каккой вой поднимала местная пушистая мразь? Кто был в ответе? Конечно тот кто послал. Когда гибли журналисты в Донбассе, что писали тут лживые ублюдки? А КТО послал этих несчастных??? Все прекрасно знают. Но ведь ни одного камня в его огород, ни одного даже вопроса как так, Миша, урка ты плешивая, пидор в трауре, кто за пацанов ответит? Опять Путин? Почти как Пушкин за все в ответе...

А ведь если вдуматься все просто. То, что там находятся наши советники все прекрасно знали, никто не скрывал. И вдруг какой то тайный разведывательный рейн по самой опасной стране мира, без охраны, удачно находят водителя, который удачно скрывается (забавно, писали что он сразу газанул, что позволило выжить, а он еще разговоры слушал) а поотм дает нужные показания.. Еще не всем понятно что это явная провокация бандита ходорковского??
Парней все равно жалке. Им было обещано что все схвачено. А так за эти деньги они бы три деревни наняли в охрану на полгода..

parasuk_ 03 августа 2018 | 10:27

Вероятно, гонцы от ходорковского должны были говорить с ними на одном языке. Только вместо денег, на этот раз, пропагандонам достались пули

contsignal 03 августа 2018 | 10:39

> пропагандонам

Так и Виктор Шендерович также рубит сгоряча, путая запланированный матрац с убийством. А ведь как говорится, если смолчать, то можно сойти и за умного.

sovapoliarnaia 03 августа 2018 | 11:26

contsignal: parasuk_: sg93: Как быстро ольгинские трупные мухи слетелись! оголодали,видать.Ну пожжужите между собой,хозяин на дошик и бояру подкинет копейку))

maestro_air 03 августа 2018 | 10:38

Вау...все Ольгино здесь вполном составе...:)

midnightblues 03 августа 2018 | 11:03

maestro_air: Они наверное не подумали,что тех вагнеровцев с блокпоста уже закопали-поднялся шум
А вот что сделают с ольгинскими отбросами -большой вопрос
их Питера в Соликамск перезжать придется

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vincenttt 03 августа 2018 | 10:44

Чтобы запустить голубей мира не надо знать все языки...Язык мира это общий язык..

alexander444 03 августа 2018 | 10:52

Мое мнение, что шофер отмазы лепит, чтобы под раздачу не попасть. Наверное, не думал, что все международным скандалом закончится. И вообще как он остался жив?

midnightblues 03 августа 2018 | 11:05

alexander444: А вот что вы с ольгина лепить будете-интересно будет наблюдать
Впрочем,вы там дауны -и скореее всего вас просто вышлют на крайний Север

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contsignal 03 августа 2018 | 11:01

andreyoo: >Водила привезший богатеньких белых в засаду и оставшийся жив, уважаемый свидетель?

И это единственное на что следует обратить внимание. Хотя, кому интересно, то этого можно и делать.

krs_sk 03 августа 2018 | 11:02

"В Африке они снимали фильм о деятельности ЧВК Вагнера."
- Выводы очевидны, подтверждаются слишком активными комментариями местных троллей...

zhrv 03 августа 2018 | 11:26

Версий, как со сбитым боингом.
Уже это вызывает вопросы. А глядя на фото машины, вопросы просто сами собой отпадают.

nata_roo 03 августа 2018 | 11:32

Интересный вброс. Если правда, то это одно подтверждение моей версии о чеченском следе.

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