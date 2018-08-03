Российские журналисты, убитые в Центральной Африке, по некоторым данным понимали язык нападавших...

Об этом сказал водитель, перевозивший съемочную группу.

По словам выжившего шофера, которые передает интернет издание Corbeau News, группа, атаковавшая автомобиль с журналистами, не говорила ни на французском языке, ни на местном диалекте санго. Вместе с тем россияне якобы понимали их речь. Стоит также отметить, что и новостной ресурс и министерство информации Центральной Африканской республики упоминали о том, что нападавшие были в головных уборах. Однако если официальное ведомство использовало слово «тюрбаны», то в сообщении Corbeau News говориться о балаклавах, под которыми были скрыты лица убийц.

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были застрелены вечером в понедельник в окрестностях города Сибю. В Африке они снимали фильм о деятельности ЧВК Вагнера.

Власти Центральной Африканской республики считают, что поводом для убийства журналистов могла быть не их деятельность, а обычное ограбление.