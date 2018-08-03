Российские журналисты, убитые в Центральной Африке, по некоторым данным понимали язык нападавших
Об этом сказал водитель, перевозивший съемочную группу.
По словам выжившего шофера, которые передает интернет издание Corbeau News, группа, атаковавшая автомобиль с журналистами, не говорила ни на французском языке, ни на местном диалекте санго. Вместе с тем россияне якобы понимали их речь. Стоит также отметить, что и новостной ресурс и министерство информации Центральной Африканской республики упоминали о том, что нападавшие были в головных уборах. Однако если официальное ведомство использовало слово «тюрбаны», то в сообщении Corbeau News говориться о балаклавах, под которыми были скрыты лица убийц.
Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были застрелены вечером в понедельник в окрестностях города Сибю. В Африке они снимали фильм о деятельности ЧВК Вагнера.
Власти Центральной Африканской республики считают, что поводом для убийства журналистов могла быть не их деятельность, а обычное ограбление.
Комментарии24
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ukradennaya_pensiya 03 августа 2018 | 10:04
— Убитые журналисты сообщили нам имена своих убийц в названии своего не снятого фильма.
— А как они его назвали?
— "РУССКИЕ НАЁМНИКИ".
shicotus_live 03 августа 2018 | 10:27
Российские журналисты, убитые в Центральной Африке, по некоторым данным понимали язык нападавших...
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Я не понял, так нападавшие "изрешетили машину" или таки разговаривали?
uyar11 03 августа 2018 | 11:03
alexander444: первое,что бы сказал водитель то,что нападавшие были белыми,а уж потом другие подробности,типа языка...
Значит ,нападавшие были неграми и своего(водителя) пощадили.
alexander444 03 августа 2018 | 11:08
uyar11: мое мнение, что водила тупо в доле. Там еще инфа была, что мол возможно были в балаклавах. Черные, в темноте, в Африке и в балаклавах, если не улыбнутся белыми зубами вообще не заметно
shicotus_live 03 августа 2018 | 11:33
alexander444: В том то и дело, что с каждым днём инфа всё более и более противоречивая. То пытали, то изрешетили, то негры, то мусульмане в тюрбанах, то матерящиеся. скоро договорятся до того, что это был Шойгу с Путиным. Лично. Ехали на сафари и завернули по дороге.
noxepy_7_40_ 03 августа 2018 | 10:07
Трудно не понять полную сарказма фразу "Привет от Лени Невзлина. Привет Петухову".
blahovdav 03 августа 2018 | 10:21
noxepy_7_40_: Трудно не понять полную сарказма фразу "Привет от Лени Невзлина. Привет Петухову".\\\Распятый мальчик на доске обьявлений шептал , отчетливо окая:Будь ты пр0клята, визитка Яр0ша...
mystar 03 августа 2018 | 10:11
Ну заинтересованные люди шепнули водиле что нужно говорить чтобы из обвиняемого стать свидетелем. Обезьян быстро переобулся и "люди в чалмах говорящие по арабски" превратились в "европейцев говорящих по русски".
zztop1960 03 августа 2018 | 10:16
Наверное Александр Расторгуев и Кирилл Радченко говорили с ними на арабском или на языке санго
curious69_ 03 августа 2018 | 10:20
Ну прочёл я "источник новости " Corbeau News. Там утверждается ,что нападавшие говорили ТОЧНО не на местном и не на французком... Мутная история
m_doc 03 августа 2018 | 10:35
curious69_: В статье "не санго и не французский". Водила говорил, что арабский. Всё сходится.
sg93 03 августа 2018 | 10:24
Они по-эфиопски говорили )))
Хомячки забавные (но тупые) животные. Вот просто факты. Люди едут в страну без аккредитации журналистов (точнее по просроченным документам) и скрывая свою цель поездки, называясь туристами. Когда на Окраине задерживали Российских граждан - каккой вой поднимала местная пушистая мразь? Кто был в ответе? Конечно тот кто послал. Когда гибли журналисты в Донбассе, что писали тут лживые ублюдки? А КТО послал этих несчастных??? Все прекрасно знают. Но ведь ни одного камня в его огород, ни одного даже вопроса как так, Миша, урка ты плешивая, пидор в трауре, кто за пацанов ответит? Опять Путин? Почти как Пушкин за все в ответе...
А ведь если вдуматься все просто. То, что там находятся наши советники все прекрасно знали, никто не скрывал. И вдруг какой то тайный разведывательный рейн по самой опасной стране мира, без охраны, удачно находят водителя, который удачно скрывается (забавно, писали что он сразу газанул, что позволило выжить, а он еще разговоры слушал) а поотм дает нужные показания.. Еще не всем понятно что это явная провокация бандита ходорковского??
Парней все равно жалке. Им было обещано что все схвачено. А так за эти деньги они бы три деревни наняли в охрану на полгода..
parasuk_ 03 августа 2018 | 10:27
Вероятно, гонцы от ходорковского должны были говорить с ними на одном языке. Только вместо денег, на этот раз, пропагандонам достались пули
contsignal 03 августа 2018 | 10:39
> пропагандонам
Так и Виктор Шендерович также рубит сгоряча, путая запланированный матрац с убийством. А ведь как говорится, если смолчать, то можно сойти и за умного.
sovapoliarnaia 03 августа 2018 | 11:26
contsignal: parasuk_: sg93: Как быстро ольгинские трупные мухи слетелись! оголодали,видать.Ну пожжужите между собой,хозяин на дошик и бояру подкинет копейку))
maestro_air 03 августа 2018 | 10:38
Вау...все Ольгино здесь вполном составе...:)
midnightblues 03 августа 2018 | 11:03
maestro_air: Они наверное не подумали,что тех вагнеровцев с блокпоста уже закопали-поднялся шум
А вот что сделают с ольгинскими отбросами -большой вопрос
их Питера в Соликамск перезжать придется
vincenttt 03 августа 2018 | 10:44
Чтобы запустить голубей мира не надо знать все языки...Язык мира это общий язык..
alexander444 03 августа 2018 | 10:52
Мое мнение, что шофер отмазы лепит, чтобы под раздачу не попасть. Наверное, не думал, что все международным скандалом закончится. И вообще как он остался жив?
midnightblues 03 августа 2018 | 11:05
alexander444: А вот что вы с ольгина лепить будете-интересно будет наблюдать
Впрочем,вы там дауны -и скореее всего вас просто вышлют на крайний Север
contsignal 03 августа 2018 | 11:01
andreyoo: >Водила привезший богатеньких белых в засаду и оставшийся жив, уважаемый свидетель?
И это единственное на что следует обратить внимание. Хотя, кому интересно, то этого можно и делать.
krs_sk 03 августа 2018 | 11:02
"В Африке они снимали фильм о деятельности ЧВК Вагнера."
- Выводы очевидны, подтверждаются слишком активными комментариями местных троллей...
zhrv 03 августа 2018 | 11:26
Версий, как со сбитым боингом.
Уже это вызывает вопросы. А глядя на фото машины, вопросы просто сами собой отпадают.
nata_roo 03 августа 2018 | 11:32
Интересный вброс. Если правда, то это одно подтверждение моей версии о чеченском следе.