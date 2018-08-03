Самолёт, летевший из Москвы в Минеральные воды, вернулся в аэропорт Жуковский

В двигатель Ан-148 попала птица, передаёт телеканал РЕН. Экстренная посадка прошла успешно. По предварительным данным, двигатель не получил серьёзных повреждений. Сейчас проводится осмотр воздушного судна.

Птицы, как говорят специалисты, довольно часто сталкиваются с самолётами, особенно при взлёте и посадке.