Самолёт, летевший из Москвы в Минеральные воды, вернулся в аэропорт Жуковский
В двигатель Ан-148 попала птица, передаёт телеканал РЕН. Экстренная посадка прошла успешно. По предварительным данным, двигатель не получил серьёзных повреждений. Сейчас проводится осмотр воздушного судна.
Птицы, как говорят специалисты, довольно часто сталкиваются с самолётами, особенно при взлёте и посадке.
Комментарии1
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olegleon 03 августа 2018 | 10:08
а вот вернёт Россия Крым Украине и ни одна птица не будет попадать в двигатель самолёта!