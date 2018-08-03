Россия не прекращала попыток вмешательства в американские выборы, утверждают спецслужбы США

Причём, по словам директора национальной разведки Дэна Коутса, речь идёт не только о промежуточных выборах в ноябре, но и о грядущей в 2020 году президентской кампании.

В свою очередь, директор ФБР Кристофер Рэй обвинил Москву в подрывных действиях не только в отношении предстоящего голосования,.

Накануне группа конгрессменов внесла в американский сенат законопроект о новых санкциях против России. Они коснутся политиков и предпринимателей, которые, как говорится в документе, «способствуют незаконной деятельности по прямому или косвенному указанию Владимира Путина». Кроме того, от Госдепартамента требуется решить, относится ли Россия к странам-спонсорам терроризма.