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10:00, 03 августа 2018

Россия не прекращала попыток вмешательства в американские выборы, утверждают спецслужбы США

Причём, по словам директора национальной разведки Дэна Коутса, речь идёт не только о промежуточных выборах в ноябре, но и о грядущей в 2020 году президентской кампании.

В свою очередь, директор ФБР Кристофер Рэй обвинил Москву в подрывных действиях не только в отношении предстоящего голосования,.

Накануне группа конгрессменов внесла в американский сенат законопроект о новых санкциях против России. Они коснутся политиков и предпринимателей, которые, как говорится в документе, «способствуют незаконной деятельности по прямому или косвенному указанию Владимира Путина». Кроме того, от Госдепартамента требуется решить, относится ли Россия к странам-спонсорам терроризма.

Комментарии

14

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ukradennaya_pensiya 03 августа 2018 | 10:02

Новые живительные санкции США против России на подходе:
2. Признание РФ государством- спонсором терроризма
3. Запрет на сделки с госдолгом РФ
4. Запрет на инвест. сделки с энерг. проектами.
5. Новые персональные санкции против олигархов.

Ну чтож давайте уже, Боже, храни Америку!

sergo_25_26 03 августа 2018 | 10:19

ukradennaya_pensiya: А путина заслуженно признают террористом номер 1. Чего он явно не стесняясь добивается. Для него это как Нобелевская премия.

pit_heap 03 августа 2018 | 10:22

sergo_25_26: Выборы проведенные без вмешательства госдепа США сами США считают недействительными))

antiboh 03 августа 2018 | 10:26

sergo_25_26: Всё к тому..

dataan 03 августа 2018 | 10:46

ukradennaya_pensiya: "Новые живительные санкции США против России на подходе: "
================================

:))))))))))))))))))))))))))
Комариный укус в задницу слона, а не санкции. Пиндосам больше уже нечего придумать. Всё. Выдохлись. Одни понты от них. :))))))))

noxepy_7_40_ 03 августа 2018 | 10:04

Блин, такими темпами этот несчастный скоро повторит шикарный полёт Джеймса Винсента Форрестола. В добрый час.

olegleon 03 августа 2018 | 10:04

"но и о грядущей в 2020 году президентской кампании."

а разве в президентские компании 2024 и 2028 годов Россия ещё не вмешалась??

rampa 03 августа 2018 | 10:36

olegleon: ну тебе, наверное, виднее, раз пишешь об этом )))

mikhail_spb_ 03 августа 2018 | 10:06


Вот будет весело, если нацдилера признают спонсором терроризма!

sg93 03 августа 2018 | 10:07

Вот так то! Еще кандидаты не определены, а Россия уже вовсю вмешивается. Не иначе у Путина машина времени в кабинете стоит ))
Ой дебилы, бля...
Радоваться надо. Раз вмешивается в 2020 год, значит будет КОГО выбирать и будет ГДЕ. Вот когда перестанет вмешиваться - вот это будет СТРАШНО!!!

zztop1960 03 августа 2018 | 10:10

Скоро придётся сносить памятник князю Владимиру в Москве. После представления томоса Украинской церкви , этот памятник не будет иметь никакого отношения к России , а будет памятником крещения Украины. Почему Москва протестует против учреждения патриархата в Киеве

Русская Православная Церковь объединяет самое большое сообщество православных в мире – 36 тыс. приходов посещает от 90 до 120 млн верующих (треть приходов находится в Украине). Часть приходов, и возможно, статус крупнейшей православной церкви, Москва потеряет. Кроме этого, для Москвы есть идеологическая потеря – в РПЦ, после предоставления томоса не смогут называть себя наследницей традиции крещения Руси князем Владимиром.
Москва станет "вторичной" по отношению к Киеву и крещению Руси. Столица Украины возродится в новом церковном статусе, уже не митрополии Константинополя, а независимой церкви.

(комментарий скрыт)

zztop1960 03 августа 2018 | 10:31

Наша цель - ввести сокрушительные меры против РФ и Путина, - сенаторы США представили законопроект о новых санкциях. "Действующий режим санкций не смог заставить Россию не вмешиваться в предстоящие промежуточные выборы 2018 года, – отметил сенатор-республиканец Линдси Грэм. – Наша цель – изменить статус-кво и ввести сокрушительные санкции и другие меры против России и Путина, пока он не прекратит вмешиваться в избирательные процессы в США и осуществлять кибератаки против американской инфраструктуры, не уйдет с территории Украины и не перестанет сеять хаос в Сирии".

vincenttt 03 августа 2018 | 10:42

Правильно опасаетесь америкосы...гэбистская шваль подзаборная со своей ОПГ вас в покое уже никогда не оставит!!..

nersesov 03 августа 2018 | 10:42

они нам санкции, а мы им Берни Сандерса в президенты в следующий раз выберем..

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