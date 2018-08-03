Россия не прекращала попыток вмешательства в американские выборы, утверждают спецслужбы США
Причём, по словам директора национальной разведки Дэна Коутса, речь идёт не только о промежуточных выборах в ноябре, но и о грядущей в 2020 году президентской кампании.
В свою очередь, директор ФБР Кристофер Рэй обвинил Москву в подрывных действиях не только в отношении предстоящего голосования,.
Накануне группа конгрессменов внесла в американский сенат законопроект о новых санкциях против России. Они коснутся политиков и предпринимателей, которые, как говорится в документе, «способствуют незаконной деятельности по прямому или косвенному указанию Владимира Путина». Кроме того, от Госдепартамента требуется решить, относится ли Россия к странам-спонсорам терроризма.
Комментарии14
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
ukradennaya_pensiya 03 августа 2018 | 10:02
Новые живительные санкции США против России на подходе:
2. Признание РФ государством- спонсором терроризма
3. Запрет на сделки с госдолгом РФ
4. Запрет на инвест. сделки с энерг. проектами.
5. Новые персональные санкции против олигархов.
Ну чтож давайте уже, Боже, храни Америку!
sergo_25_26 03 августа 2018 | 10:19
ukradennaya_pensiya: А путина заслуженно признают террористом номер 1. Чего он явно не стесняясь добивается. Для него это как Нобелевская премия.
pit_heap 03 августа 2018 | 10:22
sergo_25_26: Выборы проведенные без вмешательства госдепа США сами США считают недействительными))
antiboh 03 августа 2018 | 10:26
sergo_25_26: Всё к тому..
dataan 03 августа 2018 | 10:46
ukradennaya_pensiya: "Новые живительные санкции США против России на подходе: "
================================
:))))))))))))))))))))))))))
Комариный укус в задницу слона, а не санкции. Пиндосам больше уже нечего придумать. Всё. Выдохлись. Одни понты от них. :))))))))
noxepy_7_40_ 03 августа 2018 | 10:04
Блин, такими темпами этот несчастный скоро повторит шикарный полёт Джеймса Винсента Форрестола. В добрый час.
olegleon 03 августа 2018 | 10:04
"но и о грядущей в 2020 году президентской кампании."
а разве в президентские компании 2024 и 2028 годов Россия ещё не вмешалась??
rampa 03 августа 2018 | 10:36
olegleon: ну тебе, наверное, виднее, раз пишешь об этом )))
mikhail_spb_ 03 августа 2018 | 10:06
Вот будет весело, если нацдилера признают спонсором терроризма!
sg93 03 августа 2018 | 10:07
Вот так то! Еще кандидаты не определены, а Россия уже вовсю вмешивается. Не иначе у Путина машина времени в кабинете стоит ))
Ой дебилы, бля...
Радоваться надо. Раз вмешивается в 2020 год, значит будет КОГО выбирать и будет ГДЕ. Вот когда перестанет вмешиваться - вот это будет СТРАШНО!!!
zztop1960 03 августа 2018 | 10:10
Скоро придётся сносить памятник князю Владимиру в Москве. После представления томоса Украинской церкви , этот памятник не будет иметь никакого отношения к России , а будет памятником крещения Украины. Почему Москва протестует против учреждения патриархата в Киеве
Русская Православная Церковь объединяет самое большое сообщество православных в мире – 36 тыс. приходов посещает от 90 до 120 млн верующих (треть приходов находится в Украине). Часть приходов, и возможно, статус крупнейшей православной церкви, Москва потеряет. Кроме этого, для Москвы есть идеологическая потеря – в РПЦ, после предоставления томоса не смогут называть себя наследницей традиции крещения Руси князем Владимиром.
Москва станет "вторичной" по отношению к Киеву и крещению Руси. Столица Украины возродится в новом церковном статусе, уже не митрополии Константинополя, а независимой церкви.
zztop1960 03 августа 2018 | 10:31
Наша цель - ввести сокрушительные меры против РФ и Путина, - сенаторы США представили законопроект о новых санкциях. "Действующий режим санкций не смог заставить Россию не вмешиваться в предстоящие промежуточные выборы 2018 года, – отметил сенатор-республиканец Линдси Грэм. – Наша цель – изменить статус-кво и ввести сокрушительные санкции и другие меры против России и Путина, пока он не прекратит вмешиваться в избирательные процессы в США и осуществлять кибератаки против американской инфраструктуры, не уйдет с территории Украины и не перестанет сеять хаос в Сирии".
vincenttt 03 августа 2018 | 10:42
Правильно опасаетесь америкосы...гэбистская шваль подзаборная со своей ОПГ вас в покое уже никогда не оставит!!..
nersesov 03 августа 2018 | 10:42
они нам санкции, а мы им Берни Сандерса в президенты в следующий раз выберем..