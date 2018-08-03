Бахчевые развалы открываются в Москве
Сезон продажи арбузов и дынь официально открывается в Москве 3 августа и продлится до 1 октября, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, передает «Интерфакс».
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Сезон продажи арбузов и дынь официально открывается в Москве 3 августа и продлится до 1 октября, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, передает «Интерфакс».
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