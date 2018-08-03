Военные в Афганистане освободили из плена талибов более 60 заложников

В ходе операции на юге страны были убиты два десятка боевиков, говорят в Министерстве обороны Афганистана. Некоторым из освобождённых пленников потребовалась помощь врачей. Официальный Кабул, как передаёт «Интерфакс», планирует в ближайшее время объявить об одностороннем перемирии. Это будет сделано в рамках попытки начать переговоры с террористической группировкой.