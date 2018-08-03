Победителем на президентских выборах в Зимбабве объявлен действующий глава государства Эммерсон Мнангагва

Соратник бывшего президента Роберта Мугабе, он занял этот пост после военного переворота в конце прошлого года. В Зимбабве также прошли парламентские выборы. Там победителем объявлена правящая партия «Зимбабвийский Африканский Национальный союз – Патриотический фронт». Сторонники оппозиции вышли на акции протеста. В результате столкновений, по последним данным, не менее 6 человек погибли, более 10 ранены.