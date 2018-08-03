Президент США Дональд Трамп назвал большую часть американских СМИ «врагами народа»

Это те газеты и телеканалы, которые, по мнению главы Белого дома, распространяют «фейковые новости».

Тем временем спецдокладчик ООН по вопросу о свободе выражения мнений Дэвид Кей предупредил, что регулярные нападки со стороны президента США в адрес журналистов могут в итоге привести к угрозе для их жизни и безопасности.