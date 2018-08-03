Президент США Дональд Трамп назвал большую часть американских СМИ «врагами народа»
Это те газеты и телеканалы, которые, по мнению главы Белого дома, распространяют «фейковые новости».
Тем временем спецдокладчик ООН по вопросу о свободе выражения мнений Дэвид Кей предупредил, что регулярные нападки со стороны президента США в адрес журналистов могут в итоге привести к угрозе для их жизни и безопасности.
Комментарии3
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danko_voila 03 августа 2018 | 09:35
Вот это правильно! Где данко1 спец в большей части?
vaka257 03 августа 2018 | 09:35
"Враги народа"-это уже путинское влияние...
noxepy_7_40_ 03 августа 2018 | 09:36
Две поправки. Во-первых, это не только в Америке. А во-вторых, ну... смотря какого народа... Журналист, это же народность. Как и режиссер.