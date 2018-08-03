Спецслужбы США: РФ пытается вмешаться не только в промежуточные выборы в Конгресс, но и в президентские выборы в 2020

Россия пытается вмешаться не только в промежуточные выборы в Конгресс, но и в президентские выборы в 2020 году, утверждают американские спецслужбы. Об угрозе со стороны Москвы рассказал директор Национальной разведки США Дэн Коутс.

Руководство ФБР уже подтвердило, что начало расследование вмешательства в предстоящие выборы. По данным директора Бюро Кристофера Рэя, связанные с Россией хакеры пытались взломать компьютеры и похитить данные о кандидатах и членах американской администрации.