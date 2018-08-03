Спецслужбы США: РФ пытается вмешаться не только в промежуточные выборы в Конгресс, но и в президентские выборы в 2020
Россия пытается вмешаться не только в промежуточные выборы в Конгресс, но и в президентские выборы в 2020 году, утверждают американские спецслужбы. Об угрозе со стороны Москвы рассказал директор Национальной разведки США Дэн Коутс.
Руководство ФБР уже подтвердило, что начало расследование вмешательства в предстоящие выборы. По данным директора Бюро Кристофера Рэя, связанные с Россией хакеры пытались взломать компьютеры и похитить данные о кандидатах и членах американской администрации.
Комментарии2
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noxepy_7_40_ 03 августа 2018 | 09:34
Вот слоупоки, блин. Россия давно уже вмешалась в выборы 2020 года. Президент США Кадыров там. Расслабьтесь, факъюсы.
serge_moro 03 августа 2018 | 09:35
noxepy_7_40_: По всей видимости это была ХОРОШО спланированная операция по ликвидации троих россиян в ЦАР.
В этот раз путинский поваренок решил приготовить новую порцию ,состоящую из трех трупов в золотом соусе с алмазными крошками и с нефтяным добавлением . .
Озеру уже маловато иметь российское золото , нефть и алмазы .Им нужно постоянно увеличивать свои доходы пока лафа в виде Путина у власти.
Озерные поняли ,что это судьба для их царя залезть в ЦАР и полакомиться по полной природными ресурсами этой неконтролируемой,дикой страны. По-видимому уже появились на прилавках России золотые изделия и бриллианты из ЦАР , но продающиеся ,как изделия российского производства .Золото,алмазы и нефть всегда манили бандитов, мафиози и ганстеров ,чтобы по быстрому наживиться или вдолгую построить там свою империю ,которая будет приносить золотые яйца, обрамленные африканскими алмазами.
Группа из трех россиян была большой угрозой для подопечных питерского повара . Пришлось заманить в ловушку россиян и расстрелять их ,как в фсбэшном тире . Работа выполнена вроде чисто, но подозрения сразу падают на людей повара . Озеро может многое , но вот с подозрениями ,которые в конечном итоге перерастaeт в уверенность , кремлевское Озеро просто бессильно.
Джемаль, Расторгуев и Радченко были настоящие профессионалы. Им не могло прийти в голову ,что их коренных россиян расстреляют ,как скот свои же соотечественники , во имя криминального бизнеса ,принадлежавшего питерскому Озеру в ЦАР