В Бурятии острая нехватка мусорных полигонов

На прибайкальской территории размещены 70 населенных пунктов, в которых проживают около 80 тысяч человек, однако по закону строительство полигонов в пределах центральной зоны запрещено.

У региона нет средств на строительство необходимого числа полигонов, поэтому власти Бурятии надеются получить финансирование на них в рамках программы по охране озера Байкал, — рассказал ранее «Эху Москвы» глава региона Алексей Цыденов.

По его словам, будет также рассмотрен вопрос о рекультивации старых свалок, которых около 137. Цыденов добавил, что вопрос финансирования строительства полигонов будет обсуждаться в сентябре.