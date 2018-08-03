В Бурятии острая нехватка мусорных полигонов
На прибайкальской территории размещены 70 населенных пунктов, в которых проживают около 80 тысяч человек, однако по закону строительство полигонов в пределах центральной зоны запрещено.
У региона нет средств на строительство необходимого числа полигонов, поэтому власти Бурятии надеются получить финансирование на них в рамках программы по охране озера Байкал, — рассказал ранее «Эху Москвы» глава региона Алексей Цыденов.
По его словам, будет также рассмотрен вопрос о рекультивации старых свалок, которых около 137. Цыденов добавил, что вопрос финансирования строительства полигонов будет обсуждаться в сентябре.
Комментарии3
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ukradennaya_pensiya 03 августа 2018 | 09:09
Предлагаю свалки устраивать в резиденции фюрера. Раз фюрер считает допустимым травить детей свалки, то я считаю допустимым травить фюрера.
davi__koloradov 03 августа 2018 | 09:25
Везите бурятский мусор в лугандон. Там буряты жарились за новоотбросию.
rena1960 03 августа 2018 | 09:26
Да пусть задохнутся...,сами себе выбрали такую власть...