Парламент Франции одобрил закон о штрафе за непристойности в адрес женщин

Нарушителя могут наказать на сумму до 750 евро. Как сказала госсекретарь по вопросам равенства между мужчинами и женщинами Марлен Шьяппа в эфире радиостанции «Европа-1», теперь уличные домогательства не останутся безнаказанными.

Она добавила, что штрафы вводятся в ответ на инцидент, который произошёл недавно в Париже. Там девушку ударили за то, что она попросила замолчать мужчину, который свистел ей вслед.