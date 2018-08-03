Минюст РФ разработал законопроект о ликвидации некоммерческих организаций, которые получают финансы из США

Министерство юстиции России разработало законопроект о ликвидации некоммерческих организаций, которые получают финансы из США. Документ появился на портале нормативных актов, пишут «Ведомости». Газета предполагает, что это стало ответом на арест в Америке российской гражданки Марии Бутиной.

В то же время процедура ликвидации некоммерческих организаций прописана в законе, который был принят ещё 6 лет назад, отмечает издание. Зачем потребовался ещё один документ, в Минюсте не прокомментировали.