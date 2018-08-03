Минюст РФ разработал законопроект о ликвидации некоммерческих организаций, которые получают финансы из США
Министерство юстиции России разработало законопроект о ликвидации некоммерческих организаций, которые получают финансы из США. Документ появился на портале нормативных актов, пишут «Ведомости». Газета предполагает, что это стало ответом на арест в Америке российской гражданки Марии Бутиной.
В то же время процедура ликвидации некоммерческих организаций прописана в законе, который был принят ещё 6 лет назад, отмечает издание. Зачем потребовался ещё один документ, в Минюсте не прокомментировали.
Комментарии9
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orein51 03 августа 2018 | 09:07
1. "Минюст РФ разработало законопроект о ликвидации некоммерческих организаций, которые получают финансы из США"
2. "Минюст РФ разработало законопроект о ликвидации некоммерческих организаций, которые получают финансы..."
3. "Минюст РФ разработало законопроект о ликвидации некоммерческих организаций..."
4. "Минюст РФ разработало законопроект о ликвидации ..."
ukradennaya_pensiya 03 августа 2018 | 09:11
orein51: И первыми жертвами этого закона стали трое журналистов?
mikhail_spb_ 03 августа 2018 | 09:12
Работают, не покладая рук.
Всё о благе народа пекутся, слуги честнейшие наши.
danko_voila 03 августа 2018 | 09:32
mikhail_spb_: ваши слуги в Раде. Или в бундестаге.
buzukin1911 03 августа 2018 | 09:19
Повесить как Буратино - вниз головой, штобы деньги из карманов повывалились :) И вот тогда, ночью, когда в Стране Дураков все еще спят... Кароче - на эти деньги мы для Той Самой Страны снова выберем Трампа! Пусть не спят!
yurhip 03 августа 2018 | 09:22
Пока эти дебилы не угробят страну, они не успокоятся. Самое поразительное,что они не понимаю: им-то тоже будет "абзац".
blindpew_33 03 августа 2018 | 09:28
yurhip: они-то как раз всё понимают. У них на этот случай припасены и домики у тёплых морей, и счётики на солнечных островах, и семьи уже заранее вывезены, и для самих самолётики наготове стоят.
Дебилы - те, кто их одобряет и за них голосует. Или не голосует, но послушно кормит.
post_v 03 августа 2018 | 09:26
Раша Тудей и Марго Симоньян - с вещами на выход?
Марго сама созналась, что им деньги из из США идут....
wuwer 03 августа 2018 | 09:28
Естественно...бабло и мимо их кармана...
из кожи вон лезут, с кого бы ещё десятую шкуру снять