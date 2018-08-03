Участники Pussy Riot, устроившие на финальном матче ЧМ акцию «Милиционер вступает в игру», должны явиться в ОВД
Участники Pussy Riot, устроившие на финальном матче чемпионата мира по футболу акцию «Милиционер вступает в игру», сегодня должны явиться в ОВД «Лужники».
Ранее суд отказался рассматривать текущие материалы полиции, и теперь сотрудники правоохранительных органов будут переоформлять протоколы, — сказал ранее в эфире «Эха Москвы» издатель «Медиазоны», один из участников акции Петр Верзилов.
Ранее четверо участников Pussy Riot были задержаны на выходе из спецприемника, где они отбывали 15 суток ареста за проведение акции. Полицейские составили на них протоколы за проведение публичного мероприятия без уведомления.
Комментарии1
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sg93 03 августа 2018 | 09:24
Вот это правильно! Назвался ментом - полезай в ОВД. Ща заебут этих шлюх разборками. Они думали им все хиханьки да хаханьки. Ждя хаханек зоологический музей есть..