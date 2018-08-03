Участники Pussy Riot, устроившие на финальном матче ЧМ акцию «Милиционер вступает в игру», должны явиться в ОВД

Участники Pussy Riot, устроившие на финальном матче чемпионата мира по футболу акцию «Милиционер вступает в игру», сегодня должны явиться в ОВД «Лужники».

Ранее суд отказался рассматривать текущие материалы полиции, и теперь сотрудники правоохранительных органов будут переоформлять протоколы, — сказал ранее в эфире «Эха Москвы» издатель «Медиазоны», один из участников акции Петр Верзилов.

Ранее четверо участников Pussy Riot были задержаны на выходе из спецприемника, где они отбывали 15 суток ареста за проведение акции. Полицейские составили на них протоколы за проведение публичного мероприятия без уведомления.