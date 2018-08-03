Вопрос о новых американских санкциях в отношении России будет поднят на встрече сенаторов двух стран

В Совете Федерации считают, что очередные антироссийские меры вряд ли будут приняты в ближайшие месяцы. Накануне группа представителей американского Сената от обеих партий представила законопроект, названный «О защите от агрессии Кремля».

В Москве на американский законопроект отреагировали сдержанно. Пока на понедельник запланирована встреча членов комитета Совфеда по международным делам Владимира Джабарова, экс-посла Сергея Кисляка и Владимира Лукина с американцами. Джабаров анонсировал это как «обсуждение санкционной пластинки, заезженной до нельзя». Тем не менее, в штатах к вопросу относятся с большей серьезностью. Среди положений законопроекта — оценка состояния и активов президента России Владимира Путина, санкции против операций с российскими гособлигациями, запрет на инвестиции в российские энергопроекты и проведение Госдепом оценки соответствия России определению страны-спонсора терроризма. Кроме того, будет создан список «политиков, олигархов, родственников и других людей, которые прямо или косвенно способствуют незаконным и коррупционным действиям в интересах Путина». По словам американского сенатора Линдси Грэма, санкции должны стать сокрушительными для Москвы и заставить Путина отказаться от вмешательств в выборный процесс в США, покинуть Украину и перестать сеять хаос в Сирии».

По мнению главы комитета по международным делам Совета Федерации Константина Косачёва тему новых санкций в самой Америке будут использовать в предвыборных целях в ходе предстоящей избирательной кампании в Конгресс.