Вопрос о новых американских санкциях в отношении России будет поднят на встрече сенаторов двух стран
В Совете Федерации считают, что очередные антироссийские меры вряд ли будут приняты в ближайшие месяцы. Накануне группа представителей американского Сената от обеих партий представила законопроект, названный «О защите от агрессии Кремля».
В Москве на американский законопроект отреагировали сдержанно. Пока на понедельник запланирована встреча членов комитета Совфеда по международным делам Владимира Джабарова, экс-посла Сергея Кисляка и Владимира Лукина с американцами. Джабаров анонсировал это как «обсуждение санкционной пластинки, заезженной до нельзя». Тем не менее, в штатах к вопросу относятся с большей серьезностью. Среди положений законопроекта — оценка состояния и активов президента России Владимира Путина, санкции против операций с российскими гособлигациями, запрет на инвестиции в российские энергопроекты и проведение Госдепом оценки соответствия России определению страны-спонсора терроризма. Кроме того, будет создан список «политиков, олигархов, родственников и других людей, которые прямо или косвенно способствуют незаконным и коррупционным действиям в интересах Путина». По словам американского сенатора Линдси Грэма, санкции должны стать сокрушительными для Москвы и заставить Путина отказаться от вмешательств в выборный процесс в США, покинуть Украину и перестать сеять хаос в Сирии».
По мнению главы комитета по международным делам Совета Федерации Константина Косачёва тему новых санкций в самой Америке будут использовать в предвыборных целях в ходе предстоящей избирательной кампании в Конгресс.
Комментарии17
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good_sadness 03 августа 2018 | 09:05
Американцы готовят большую войну, ну-ну!
y3emen1 03 августа 2018 | 09:09
good_sadness: а за вовино бабло
мы начистим всем лицо
metalmilicia 03 августа 2018 | 09:18
"Убойные санкции - 4"
"Разорвана в клочья - 5"
neburzhui2 03 августа 2018 | 09:21
Давно всё понятно. Америка не друг и не враг
А ТАК... :-))
zemljanka 03 августа 2018 | 09:30
"Все куплю". - сказало злато...
И злато и булат в одних людоедских руках - шмонают по планете людей...
vilingrad 03 августа 2018 | 09:15
good_sadness: В Совете Федерации считают, что очередные антироссийские меры вряд ли будут приняты в ближайшие месяцы"
Какое облегчение! Можно еще посвинячить!
splin2 03 августа 2018 | 09:20
vilingrad: Надежды юношей в СФ питают...
vezdehod 03 августа 2018 | 09:34
good_sadness:
Американцы готовят большую войну, ну-ну!
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Вы имеете ввиду. что Россия всё-таки отважиться бомбить Вашингтон?
mppv 03 августа 2018 | 09:08
Тоталитарная диктатура "американской демократии" - угроза миру и спокойствию на земле
vilingrad 03 августа 2018 | 09:21
sapiens17: Супер!!!!:)))
Можно использовать эту форму в любой сфере российской действительности:
"Константин Косачев заявил, что войска НАТО угрожают безопасности в Самарской области" и дальше по тексту: "Есть подозрения, что у говорившего — психическое расстройство личности», — добавил собеседник агентства."
mikhail_spb_ 03 августа 2018 | 09:09
То есть у нас тоже есть сенаторы, как и в США?
Или опять назвали иностранным словом нашу некачественную подделку?
vaka257 03 августа 2018 | 09:11
«Нынешний режим санкций не удержал Путина от вмешательства в предстоящие выборы. Поэтому мы введём сокрушительные санкции, пока не прекратится вмешательство в избирательный процесс в США, пока он не выведет войска с Украины, и не прекратит хаос в Сирии», — заявили в Белом Доме...
malanoff 03 августа 2018 | 09:11
Вопрос встанет а сенаторов из России могут и опустить.
stas12006 03 августа 2018 | 09:17
чем ответит путин-чмо?
нечем ответить?
y3emen1 03 августа 2018 | 09:20
stas12006: построит мост на аляску
vaka257 03 августа 2018 | 09:19
Сенаторы CША внесли законопроект о новых "сокрушительных" санкциях против РФ.
В случае введения новых санкций, доллар будет стоить больше 72 рублей ещё до конца года.
Страшно даже подумать, какой будет ответка России. Не иначе, перекроют газ в Архангельск...
scimitar 03 августа 2018 | 09:27
Санкции не антироссийские, а антикремлевские, то есть самые что ни есть пророссийские. Интерес Кремля — сделать из России один тотальный ГУЛАГ, государство рабов и вертухаев. Интерес России ровно противоположный: мир, свобода и процветание.