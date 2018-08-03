Рок-фестиваль «Нашествие» открывается сегодня в Тверской области
В этом году он сопровождался скандалом. Несколько групп и исполнителей объявили бойкот из-за участия в фестивале Министерства обороны. Военное ведомство уже несколько лет проводит во время «Нашествия» выставку военной техники. Кроме того, на территории фестиваля устанавливают призывной пункт.
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ukradennaya_pensiya 03 августа 2018 | 08:52
При Путине в России появилась новая забава:
1. Громко орем о своей военной мощи
2. Толкаем этим соседние страны ближе к НАТО
3. Ужасно возмущаемся расширению НАТО
4. Громко орем о своей военной мощи.