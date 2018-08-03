Рок-фестиваль «Нашествие» открывается сегодня в Тверской области

В этом году он сопровождался скандалом. Несколько групп и исполнителей объявили бойкот из-за участия в фестивале Министерства обороны. Военное ведомство уже несколько лет проводит во время «Нашествия» выставку военной техники. Кроме того, на территории фестиваля устанавливают призывной пункт.

