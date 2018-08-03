ЦБ РФ отозвал лицензию у Нового Промышленного Банка
Новый Промышленный Банк по итогам первого квартала 2018 года занимает 473-е место по размеру активов в рэнкинге ««Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».
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Новый Промышленный Банк по итогам первого квартала 2018 года занимает 473-е место по размеру активов в рэнкинге ««Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».
Комментарии1
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kottigr1 03 августа 2018 | 08:59
Наверное когда в РФ банки совсем кончатся ЦБ РФ по привычке продолжит отзывать лицензии у пивных киосков и лавок с шаурмой.. ?