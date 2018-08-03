ЦБ РФ отозвал лицензию у Нового Промышленного Банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нового Промышленного Банка, говорится в сообщении ЦБ.

Новый Промышленный Банк по итогам первого квартала 2018 года занимает 473-е место по размеру активов в рэнкинге ««Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».