Научного сотрудника ЦНИИМаш Кудрявцева обвиняют в передаче информации о ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал»
Научного сотрудника ЦНИИМаш Виктора Кудрявцева обвиняют в передаче информации о ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал». Сотрудники ФСБ, как пишет «Коммерсантъ», считают, что это происходило в ходе переписки учёного с бельгийским Институтом гидродинамики. Причём они утверждают, что это был лишь прикрытием для отправки секретных сведений спецслужбам НАТО, в том числе, США.
Защита 74-летнего научного сотрудника настаивает, что Кудрявцев более 20 лет не имел доступа к секретным данным.
Комплексы «Авангард» и «Кинжал» оснащены гиперзвуковыми ракетами. Обе эти системы были представлены в марте в послании Владимира Путина Федеральному собранию.
Комментарии2
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gvs 03 августа 2018 | 09:24
Разгласил данные о толщине резиновой оболочки и объеме воздуха, чтобы надуть "ракету" )))
vladimir_veteran 03 августа 2018 | 09:26
Какое счастливое (дурацкое) совпадение - Путин раскрыл секрет разработки кинжалов, авангардов и пр. и тут же находятся шпионы, которые уже выдали врагам все возможные и невозможные секреты про эти кинжалы. Надо полагать , что для подтверждения того, что это железо разрабатывалось уже очень давно и не имеет отношения к нынешним дракам с Америкой.