Научного сотрудника ЦНИИМаш Кудрявцева обвиняют в передаче информации о ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал»

Научного сотрудника ЦНИИМаш Виктора Кудрявцева обвиняют в передаче информации о ракетных комплексах «Авангард» и «Кинжал». Сотрудники ФСБ, как пишет «Коммерсантъ», считают, что это происходило в ходе переписки учёного с бельгийским Институтом гидродинамики. Причём они утверждают, что это был лишь прикрытием для отправки секретных сведений спецслужбам НАТО, в том числе, США.

Защита 74-летнего научного сотрудника настаивает, что Кудрявцев более 20 лет не имел доступа к секретным данным.

Комплексы «Авангард» и «Кинжал» оснащены гиперзвуковыми ракетами. Обе эти системы были представлены в марте в послании Владимира Путина Федеральному собранию.