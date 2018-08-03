Убитые в Центральноафриканской Республике российские журналисты понимали язык нападавших. Так утверждает водитель съёмочной группы, который остался жив. Мужчина утверждает, что злоумышленники не говорили ни на местном языке, ни на французском, который распространён в этой республике, сообщает местный сайт Corbeau News.

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в начале этой недели. В Центральноафриканскую Республику они приехали снимать документальный фильм о деятельности частной военной кампании Вагнера. Местные власти говорят, что к покушению причастны боевики одной из антиправительственных группировок.