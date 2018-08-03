Убитые в Центральноафриканской Республике российские журналисты понимали язык нападавших
Убитые в Центральноафриканской Республике российские журналисты понимали язык нападавших. Так утверждает водитель съёмочной группы, который остался жив. Мужчина утверждает, что злоумышленники не говорили ни на местном языке, ни на французском, который распространён в этой республике, сообщает местный сайт Corbeau News.
Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в начале этой недели. В Центральноафриканскую Республику они приехали снимать документальный фильм о деятельности частной военной кампании Вагнера. Местные власти говорят, что к покушению причастны боевики одной из антиправительственных группировок.
Комментарии45
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ur_sus 03 августа 2018 | 08:49
//российские журналисты понимали язык нападавших//
С ними говорили "по-пацански" - основной "язык" ЧВК имени Пригожина...
patrikk_1 03 августа 2018 | 08:52
Убитые в Центральноафриканской Республике российские журналисты понимали язык нападавших...
Меня спросили на иврите:
— Вы на иврите говорите?
А я в ответ на чистом идиш:
— Ты че, в натуре, сам не видишь?!
ostapbey 03 августа 2018 | 09:01
..,....Русский язык стал вторым по значимости в ИГИЛ (ВИДЕО)
Специальные корреспонденты LifeNews нашли десятки свидетельств о войне и быте русскоязычных террористов в районе Аш-Шаддади.
То, что значительную часть иголовцев в Аш-Шаддади составляли именно русскоязычные боевики, подтверждают ополченцы-курды, которые теперь контролируют город.
Как удалось выяснить специальным корреспондентам LifeNews в Сирии, русский язык встречается не только в документах боевиков, но и на дорожных табличках. Наравне с арабским и английским языком кириллица использовалась в указателях на Шаддади, Дейр-эз-Зор, Вилаят Хаир и Ракку.
Тот факт, что русский язык у террористов по значимости являлся вторым после арабского, объясняется очень просто: на этой территории наблюдалась наибольшая концентрация террористов из Средней Азии, а также с Северного Кавказа.
Интересно, что именно выходцев из стран СНГ боевики регулярно обвиняют в шпионаже. Под пытками бывшие соратники террористов признаются даже в связях с ФСБ.
parasuk_ 03 августа 2018 | 09:06
ostapbey: Даже у укронацистских батальонах основным языком общения является русский. Потому что тупые потомки протоукров не удосужились выучить свое поросячье наречие :)
ostapbey 03 августа 2018 | 09:08
parasuk_: русосвины учили Штирлица русскому языку????
Навряд ли..
И вот Никонора Кузнецова голубого федераста, русскому языку учили именно бандеровцы..
На гилляке даже..
parasuk_ 03 августа 2018 | 09:19
ostapbey: Когда русский царь внял таки безграмотным челобитным хмельницкого и взял под свою руку дикую окраину, в киеве не было ни одной бани. Так что русским людям пришлось потомков протоукров заново учиться мыться
ostapbey 03 августа 2018 | 09:37
parasuk_: челобытные Хмельницкого
Штабного писаря запоржского войска??
Эт брат ты згнул..где в сов секретном месте ты хранишь сговор двух писарей как переяславскую" раду"??
Даже)))))))))))
tchizik 03 августа 2018 | 09:20
parasuk_: имперские свиньи знают толк в поросятах
parasuk_ 03 августа 2018 | 09:25
tchizik: Порась это небесный покровитель т.н. украинцев. Предок-прародитель этого славного народа. Поэтому все, что связано с порасями на украинде окутано мистицизмом
serge_moro 03 августа 2018 | 09:18
ostapbey: По всей видимости это была ХОРОШО спланированная операция по ликвидации троих россиян в ЦАР.
В этот раз путинский поваренок решил приготовить новую порцию ,состоящую из трех трупов в золотом соусе с алмазными крошками и с нефтяным добавлением . .
Озеру уже маловато иметь российское золото , нефть и алмазы .Им нужно постоянно увеличивать свои доходы пока лафа в виде Путина у власти.
Озерные поняли ,что это судьба для их царя залезть в ЦАР и полакомиться по полной природными ресурсами этой неконтролируемой,дикой страны. По-видимому уже появились на прилавках России золотые изделия и бриллианты из ЦАР , но продающиеся ,как изделия российского производства .Золото,алмазы и нефть всегда манили бандитов, мафиози и ганстеров ,чтобы по быстрому наживиться или вдолгую построить там свою империю ,которая будет приносить золотые яйца, обрамленные африканскими алмазами.
Группа из трех россиян была большой угрозой для подопечных питерского повара . Пришлось заманить в ловушку россиян и расстрелять их ,как в фсбэшном тире . Работа выполнена вроде чисто, но подозрения сразу падают на людей повара . Озеро может многое , но вот с подозрениями ,которые в конечном итоге перерастaeт в уверенность , кремлевское Озеро просто бессильно.
Джемаль, Расторгуев и Радченко были настоящие профессионалы. Им не могло прийти в голову ,что их коренных россиян расстреляют ,как скот свои же соотечественники , во имя криминального бизнеса ,принадлежавшего питерскому Озеру в ЦАР
parasuk_ 03 августа 2018 | 09:22
serge_moro: все проще. Тушка немцова протухла и уже не приносит прежних доходов, поэтому решили забить сразу 3 жертвенных кабанчиков. Где-то перекрестился зеленорожий прохиндей навальный, потому что по всему выходило, что следующим пустят в расход его. Но на этот раз повезло.
vilingrad 03 августа 2018 | 09:26
patrikk_1: Экзамен в русской школе:
-таке а тикет, плиз! Вотс намбер?
-намбыр, намбы... Троечку намбы..."
Большинство российских наемных макак омериканським, да и прочими языками не владеют. Так что говорили по русски...
terens 03 августа 2018 | 09:00
ur_sus: Глупость. Пригожинские водителя бы тоже завалили. Нахрена им такой свидетель. Водитель уводит концы. Более вероятно что он продал клиентов местной банде.
uyar11 03 августа 2018 | 09:18
terens: Пригожинские водителя бы тоже завалили. Нахрена им такой свидетель.
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первое,что бы сказал водитель то,что нападавшие были белыми,а уж потом другие подробности,типа языка...
Значит ,нападавшие были неграми и своего(водителя) пощадили.
ukradennaya_pensiya 03 августа 2018 | 08:49
На черной душе карлика повисли еще души...
igorkot____1 03 августа 2018 | 08:56
Зато портянки и пригожинские шлюхи все брошены обливать гувном Ходора. А тут вот что вылезать стало. Об их поездке и наа кого они рпботали было известно заранее. Поэтому и грохнули.
kottigr1 03 августа 2018 | 08:56
ukradennaya_pensiya: Российские "полевые командиры" и банды российских наемников начали убивать российских журналистов.. Когда они в полной мере почувствуют свою силу, они ведь и на "Наше-Фсе" не побрезгуют замахнуться.. ! От этих даже за спинами дивизий ФСО отсидеться не получится..
m_doc 03 августа 2018 | 09:00
kottigr1: Врёшь, дурилка картонная. Твои болезненные фантазии или текст в методичке в попытке натянуть сову на глобус к истине ни в коем разе не относятся.
ostapbey 03 августа 2018 | 09:06
m_doc: это ты загнула через чур..
на сову ты возможно похожа..
Но натягивать тебя на глобус это знаете и муж твой не сумел.
Побрезговал заразить свой глобус твоим вирусом.
Триппака даже.
kottigr1 03 августа 2018 | 09:12
m_doc: Уважаемая Совунья..
27—28% людей в России живет без канализации, то есть как бы вообще без туалетов.
Председатель Счётной палаты Российской Федерации Голикова: В трети российских медицинских организаций нет водопровода и канализации.
Почти в трех тысячах российских школ отсутствует канализация. В 260 нет отапливаемых туалетов, — сообщила глава Минобрнауки Ольга Васильева.
Как Вы считаете.. Сколько Госдеп США заплатил Васильевой и Голиковой, что бы они так смачно очернили Величие страны, где зимой у граждан примерзают попы к дыркам прорубленных в полах над выкопанными ямками ? Клевещут гниды насчет благ цивилизации ?
m_doc 03 августа 2018 | 09:15
kottigr1: Так и знала, что тебя непременно понесёт в любимое место - в канализацию:)))
kottigr1 03 августа 2018 | 09:20
m_doc: Всегда знал, что Вам будет приятны разговоры о Вашем привычном месте обитания..
m_doc 03 августа 2018 | 09:23
kottigr1: Ну вот, уже надышался канализационных газов и галлюцинируешь. Видать, именно это тебе и в кайф:))
ostapbey 03 августа 2018 | 09:30
m_doc: ??
Во ты, дура, знаешь что .Канализа́ция это то, чего у тебя нет!! Потому что в твоем домике с дыркой, где тебя и натягивают на глобус, должны быть:
-санитарно-технические сооружения и сети трубопроводов, предназначенные для сбора и удаления твёрдых и жидких продуктов жизнедеятельности человека...
А это до России как до неба..
Хотя, справедливости ради, попытки были у Ивана Грозного за свирепый нрав воровства канализации из осажденной КАЗАНИ, прозванного Васильевичем..
.
Ну и Шойгу тоже пытался тебе выдать грузинский унитаз под цветы на трюмо.
Фаянсовый!!
Даже..
snikkersnepper 03 августа 2018 | 09:35
m_doc:
Наш любимый пушистый ахтунг уже проснулся?
Хотя после того, как он только за вчера настрочил 98 комментариев (это не шутка), уже никаких сил не должно было остаться. А тут гляди - и на новый рекорд пойдет.
Такому отвечать - только зря клаву портить...
ostapbey 03 августа 2018 | 09:20
m_doc: в связи с ремонтом твоих половых щелей у тебя снова вход сзади?..
Даже??
m_doc 03 августа 2018 | 08:52
Не могу утверждать, знал ли арабский язык Орхан Джемаль, но отец его точно знал, а мать знала ещё лучше. Выяснить этот вопрос не должно составить никакого труда - есть бывшая жена, друзья, коллеги. Эховцы, вперёд, за орденами!!
patrikk_1 03 августа 2018 | 08:55
m_doc:
Так плюс к тому, турецкий (тюркский) язык распространён среди мусульманских бандитов, выходцев из бывшего СССР и России, которые шастают по мусульманским бандам Азии, Африки и Ближнего Востока.
m_doc 03 августа 2018 | 08:57
patrikk_1: С самого начала речь шла об арабском - одном из языков, на котором говорят в ЦАР. Видимо, поэтому водитель его и распознал.
snikkersnepper 03 августа 2018 | 09:17
m_doc:
Знал как минимум арабский и турецкий.
Но обо всем этом можно говорить только в том случае, если это сообщение очередного онанимного источника день назад никому неизвестного центральноафриканского издания вообще имеет хоть какое-то отношение к реальности.
kottigr1 03 августа 2018 | 09:24
snikkersnepper: Пес с этим арабским и турецким.. Лучше расскажите как теперь людям Крым с его ВВП считать.. К ВВП РФ или Украине его приделывать ? Вычитать, али складывать ? Народ в замешательстве..
davi__koloradov 03 августа 2018 | 08:53
Нападавшие говорили на китайском? Или все-таки на русском?
m_doc 03 августа 2018 | 08:55
davi__koloradov: На мове... самой что ни на есть ридной.
davi__koloradov 03 августа 2018 | 09:09
m_doc: У лишнехромосомных мозгов нет выучить мову.
m_doc 03 августа 2018 | 09:11
davi__koloradov: Самокритично:)))
ostapbey 03 августа 2018 | 09:13
m_doc: что означает русския языком:
ФЕВРАЛЬ
и
АВГУСТ с ЯНВАРЕМ???
даже))))
davi__koloradov 03 августа 2018 | 09:20
m_doc: У рашкованов, вроде тебя, нет мозгов даже запомнить, что они лишнехромосомные.
blindpew_33 03 августа 2018 | 09:30
davi__koloradov: вполне могли на арабском, например. Как минимум Джемаль этот язык понимал.
venezianez49 03 августа 2018 | 09:00
Прежде, чем слушать водителя, хорошо было выяснить для начала - сколько ему заплатил Ходорковский за то, что он отклонился от маршрута и проследовал прямо к засаде.
vedma2017 03 августа 2018 | 09:13
venezianez49:
Зачем это Ходорковскому ?
А вот зачем разработчику алмазных копий - очевидно.
m_doc 03 августа 2018 | 09:20
vedma2017: Дык на золотые прииски ехали....
Совсем завралась ходоровская компашка. Крутятся, как вши на гребешке.
А по-хорошему, Ходор был просто обязан самолично прибыть в ЦАР, как только стало известно о гибели его подопечных. И решать вопросы на месте, а не изображать из себя кисейную барышню с тонкой душевной организацией в Инете за тридевять земель. Но так поступил бы мужик, но не приспособленец- аферист Мыша.
sapiens17 03 августа 2018 | 09:06
Чеченский???
perestarok 03 августа 2018 | 09:08
"//российские журналисты понимали язык нападавших// "
Это ни о чём не говорит. Слишком многовариантна такая система.
ostapbey 03 августа 2018 | 09:18
perestarok: литературным русским языком арапа Пушкина они изьяснялись??
Или словарем батяни Батыя, где самое приличное и распространённое слово знает сам Лавров!!
И обучает даже Машу.
citizeneco 03 августа 2018 | 09:32
В таком случае у этого водителя надо спросить о цвете кожи напавших на журналистов, чёрные вряд ли бы стали говорить с ними по-русски.