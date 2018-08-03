Артисты эстрады Евгений Петросян и Елена Степаненко делят имущество, рассказали в Хамовническом суде Москвы. Иск будет рассмотрен в начале следующей недели. Заявление подавала Степаненко, передаёт агентство «Москва». Петросян утверждает, что ему ничего неизвестно об этом процессе.

Ранее слухи о разводе он опровергал. Степаненко пока информацию об иске не комментировала. В сообщении о том, что пара юмористов разводятся, появлялись в различных изданиях последние 3 года.