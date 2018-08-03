Артисты эстрады Евгений Петросян и Елена Степаненко делят имущество
Артисты эстрады Евгений Петросян и Елена Степаненко делят имущество, рассказали в Хамовническом суде Москвы. Иск будет рассмотрен в начале следующей недели. Заявление подавала Степаненко, передаёт агентство «Москва». Петросян утверждает, что ему ничего неизвестно об этом процессе.
Ранее слухи о разводе он опровергал. Степаненко пока информацию об иске не комментировала. В сообщении о том, что пара юмористов разводятся, появлялись в различных изданиях последние 3 года.
Комментарии6
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ostapbey 03 августа 2018 | 08:35
И Петросян импотент???
Как Киркоров??
Даааааже..
sparky 03 августа 2018 | 08:35
Им надоели глупые шутки друг друга.
astet 03 августа 2018 | 08:37
Спорим,
что Петросян, как истинный джентльмен,
оставит всё имущество Степаненко
и уйдёт от неё в одних трусах?..
на очередной концерт? ;)))
ostapbey 03 августа 2018 | 08:40
astet: а там и Матвиенко захочет своего старого коня пустить в кювет..
Чтоб там борозду портил..
Даже..
ostapbey 03 августа 2018 | 08:49
........
.Учась на пятом курсе ЛХФИ, вышла замуж за сокурсника Владимира Васильевича Матвиенко, который в настоящее время прикован к инвалидному креслу и практически безвыездно проживает в Ленинградской области в загородном особняке близ железнодорожной станции Громово.......
Даже.!
aydu64 03 августа 2018 | 08:48
Очень смишно