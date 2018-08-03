На Чукотке задержан гражданин США, который приплыл на лодке
Мужчина попросил политического убежища, рассказал «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией. По его словам, у правоохранительных органов есть подозрение, что задержанный страдает психическим расстройством личности. При этом мужчина рассказал, что он рыбачил и охотился на побережье Аляски, решил уплыть из США в Китай, но попал в Россию.
В ближайшее время американца должны доставить в Анадырь для дальнейшего разбирательства.
Комментарии7
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ur_sus 03 августа 2018 | 08:39
//Мужчина попросил политического убежища, рассказал «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией. По его словам, у правоохранительных органов есть подозрение, что задержанный страдает психическим расстройством личности. //
"Раб галерный"? - всё совпадает: плыл на лодке (галере), рыбачил (за щукой гонялся), страдает расстройством психики...
a_111111 03 августа 2018 | 08:39
Ясное дело, псих... Наши погранцы понимают, нормальный на такое не пойдёт...
nns33 03 августа 2018 | 08:49
a_111111: Шизофрении все возрасты "покорны". Больной!
perestarok 03 августа 2018 | 08:57
a_111111: "Ясное дело, псих... Наши погранцы понимают, нормальный на такое не пойдёт..."
В во времена моей зрелой юности советские психи бежали на запад.
venmud 03 августа 2018 | 08:42
"И тебя вылечат!" в Процветающую стремятся все "наши".
seryj_wolk 03 августа 2018 | 08:45
Только ненормальный американец может просить политическое убежище в рфии. Такой вывод мы можем сделать из этой истории.
perestarok 03 августа 2018 | 08:55
"На Чукотке задержан гражданин США, который приплыл на лодке
Мужчина попросил политического убежища…"
Что, крысы побежали?