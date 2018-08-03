"На Чукотке задержан гражданин США, который приплыл на лодке

Мужчина попросил политического убежища, рассказал «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией. По его словам, у правоохранительных органов есть подозрение, что задержанный страдает психическим расстройством личности. При этом мужчина рассказал, что он рыбачил и охотился на побережье Аляски, решил уплыть из США в Китай, но попал в Россию.

В ближайшее время американца должны доставить в Анадырь для дальнейшего разбирательства.