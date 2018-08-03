Рейтинг партии Ангелы Меркель упал в Германии до рекордно низкого уровня

За блок ХДС\ХСС сейчас готовы проголосовать лишь 29% избирателей, передаёт «Дойче Велле». В то же время растёт поддеорка оппозиционных партий «Союз-90/зелёные» и «Альтернатива для Германии». Правопопулистскую партию, которая выступает за ужесточение миграционной политики, поддерживают уже 17% избирателей.

Самым популярным немецким политиком, согласно опросу, стал социал-демократ министр иностранных дел Хайко Маас – его поддерживают 48% граждан, что на 2 процентных пункта выше, чем у канцлера Меркель.