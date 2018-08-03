Рейтинг партии Ангелы Меркель упал в Германии до рекордно низкого уровня
За блок ХДС\ХСС сейчас готовы проголосовать лишь 29% избирателей, передаёт «Дойче Велле». В то же время растёт поддеорка оппозиционных партий «Союз-90/зелёные» и «Альтернатива для Германии». Правопопулистскую партию, которая выступает за ужесточение миграционной политики, поддерживают уже 17% избирателей.
Самым популярным немецким политиком, согласно опросу, стал социал-демократ министр иностранных дел Хайко Маас – его поддерживают 48% граждан, что на 2 процентных пункта выше, чем у канцлера Меркель.
Комментарии1
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blackshard7 03 августа 2018 | 08:59
Почемууу же тут нет либерастов визжащих про сменяемость власти что не может маразматичка сидеть 14 лет у власти, долой плешивую старуху..
Ой да точно им же нельзя на немцев пасть раззевать)