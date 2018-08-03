Антиправительственные протесты вспыхнули в столице Ирана
На одной из площадей города недовольные экономической ситуацией граждане жгли мусорные контейнеры и выкрикивали лозунги против властей, передаёт турецкое агентство «Анадолу». Ранее акции с требованием остановить рост цен и девальвацию прошли в крупных городах Исламской республики. Ранее волна антиправительственных выступлений прокатилась по стране в конце прошлого года. Тогда в результате столкновений, по некоторым данным, погибли 25 человек.
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ur_sus 03 августа 2018 | 08:44
//На одной из площадей города недовольные экономической ситуацией граждане жгли мусорные контейнеры и выкрикивали лозунги против властей//
У простых иранцев осталась одна надежда - израильские ВВС. В конце-концов Израиль разбомбит недогосударство созданное аятоллушками и тогда у иранского народа появится надежда на нормльную жизнь.