Антиправительственные протесты вспыхнули в столице Ирана

На одной из площадей города недовольные экономической ситуацией граждане жгли мусорные контейнеры и выкрикивали лозунги против властей, передаёт турецкое агентство «Анадолу». Ранее акции с требованием остановить рост цен и девальвацию прошли в крупных городах Исламской республики. Ранее волна антиправительственных выступлений прокатилась по стране в конце прошлого года. Тогда в результате столкновений, по некоторым данным, погибли 25 человек.