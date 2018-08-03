Новые антироссийские санкции вряд ли будут приняты в ближайшие месяцы, считают в Совете Федерации

По мнению главы комитета по международным делам Константина Косачёва, эту тему будут использовать в основном в пропагандистских целях по мере приближения промежуточных выборов в Конгресс. Они должны пройти 6 ноября.

Накануне группа американских сенаторов внесла в Верхнюю палату Конгресса законопроект о новых санкциях против России. Инвесторам запретят покупать новые выпуски российских облигаций. Кроме того, в документе говорится о подготовке доклада о состоянии и активах президента России Владимира Путина. Госдепартамент должен будет определить, относится ли Россия к государствам – спонсорам терроризма.