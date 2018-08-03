Новые антироссийские санкции вряд ли будут приняты в ближайшие месяцы, считают в Совете Федерации
По мнению главы комитета по международным делам Константина Косачёва, эту тему будут использовать в основном в пропагандистских целях по мере приближения промежуточных выборов в Конгресс. Они должны пройти 6 ноября.
Накануне группа американских сенаторов внесла в Верхнюю палату Конгресса законопроект о новых санкциях против России. Инвесторам запретят покупать новые выпуски российских облигаций. Кроме того, в документе говорится о подготовке доклада о состоянии и активах президента России Владимира Путина. Госдепартамент должен будет определить, относится ли Россия к государствам – спонсорам терроризма.
Комментарии8
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tv_victim 03 августа 2018 | 08:31
Халва-халва-халва....
astet 03 августа 2018 | 08:41
tv_victim: а если пиндосы
таки примут санкции,
то эта путинская шестёрка застрелится?
vpoiskahdna 03 августа 2018 | 08:39
Косачев- голова!
bor_borg 03 августа 2018 | 08:46
пропагандистских целях. смешной этот косорылов
fekoff 03 августа 2018 | 08:53
в ближайшие два вряд ли, а в не ближайшие три-четыре - будут.
blindpew_33 03 августа 2018 | 08:58
...но бабло на всякий случай начали перепрятывать.
Косачёв имеет такую репутацию, что может смело считаться надёжным источником информации: все слова надо понимать ровно наоборот.
omichka 03 августа 2018 | 09:03
blindpew_33:
Остап Бендер тоже добро прятал. Надёжно, под шубой.
blindpew_33 03 августа 2018 | 09:35
omichka: так эти прячут бранзулетки отнюдь не под шубой. И имеют все основания надеяться, что ничего ен потеряют.