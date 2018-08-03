Американское аэрокосмическое агентство опубликовало инструкцию по сборке марсоходов в домашних условиях

Построить копию аппарата «Кьюриосити» можно, примерно, за 200 часов и 2 тысячи долларов, пишет издание N+1. Управлять таким марсоходом можно будет с помощью смартфона.

«Кьюриосити» был отправлен на Марс больше 6 лет назад. За последние годы он преодолел на поверхности планеты около 15 километров. Марсоход изучает состав марсианской почвы и атмосферы.