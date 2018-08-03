Полиция ООН провела баллистическую экспертизу по делу об убийстве российских журналистов в ЦАР

Однако, не может провести процедуру вскрытия.

У миссии нет необходимых специалистов, пояснил «Медиазоне» источник в Банги. Означает ли это, что вскрытие не будет произведено на территории ЦАР, он не уточнил. Полиция ООН участвует в расследовании совместно с властями Центральной Африканской республики и Россией.

Журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко 30 июля были убиты в ЦАР, куда приехали снимать фильм о наемниках из ЧВК «Вагнер». Выживший шофер рассказал, что вооруженные люди, напавшие на их машину, говорили не на местном языке и не по-французски. Однако, россияне их понимали. Ранее сообщалось, что боевики говорили по-арабски. Местное интернет-издание Сorbeau news, ссылаясь на неназванных источников, также пишет, что сотрудники сил безопасности, остановившие съемочную группу на КПП в городе Сибю, советовали не выезжать поздно вечером. Но россияне, поговорив по телефону с кем-то из соотечественников, а также с полевыми командирами мусульманской группировки «Селека», заявили, что на дороге нет реальной опасности и можно ехать.

В Центре управления расследованиями, который принадлежит Михаилу Ходорковскому, сообщили, что процедура опознания тел завершена, погибших планируется доставить в Россию 4 августа.