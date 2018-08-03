Россиянку, работавшую в посольстве США в Москве, заподозрили в шпионаже в пользу России

Как пишет британская газета The Guardian со ссылкой на источник, у сотрудницы дипмиссии был доступ к закрытым информационным системам.

Гражданку России, которая по данным The Giuardian десять лет была агентом спецслужб Москвы, наняла Секретная служба США. В распоряжении россиянки, как пишет газета, был доступ к внутренней сети ведомства, электронной почте и базам данных службы. А это, например, рабочие расписания президентов, вице-президентов и их жен. В том числе и Хиллари Клинтон. Все это теоретически могло пролить свет на то, как русские хакеры смогли взломать компьютерные сети Национального комитета Демпартии США.

Узнать о взаимодействии сотрудницы американского посольства с российскими спецслужбами удалось из-за ее регулярных неофициальных встреч с сотрудниками ФСБ. Летом прошлого года женщину уволили «под прикрытием» сокращения штата американских представительств по требованию российских властей. Впрочем, в Секретной службе заявили The Guardian, что не назначают иностранных сотрудников на должности с доступом к важной для национальной безопасности информации. Более того, в обязанности потенциальной «шпионки» из публикации британского издания как раз и входило сотрудничество с властями России, в том числе – контакты с ФСБ, МВД и ФСО.

В официальном заявлении на сайте Секретной службы США публикация The Guardian названа «неточной и основанной «на утверждениях анонимных источников».